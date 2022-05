El mensaje de Jorge Rial a Romina Pereiro que podría abrir las puertas a una reconciliación

Tras rumores de crisis por meses, a comienzos de marzo Jorge Rial anunciaba su separación de Romina Pereiro. El periodista lo habló en "Argenzuela", su programa radial y pidió que la prensa no persiguiera a la nutricionista que venía de pasarla muy mal por esta situación.

"Mucho se está hablando de mi separación. Y la verdad son temas que afectan, hay toda una familia atrás y afecta mucho. Entonces, lo que tengo para decir es que, lamentablemente, es así. Efectivamente, estoy separado, estamos separados. No estoy, estamos", dijo el ex "Intrusos" en aquel momento.



Centrado en su trabajo, las novedades sobre su vida sentimental se disiparon hasta ahora, momento en que el periodista recurrió a sus redes sociales para dejarle un mensaje a quien todavía es su esposa.

A través de su cuenta de Instagram, Rial le dedicó unas palabras a Pereiro. "La vas a romper mañana en la feria del libro", le dedicó de cara a la presentación que hará Romina de su libro "101 nutri tips para toda la familia".



En la imagen, Jorge aparece sosteniendo la publicación de su ex y dando su aprobación.

La palabra de Jorge Rial sobre el embarazo de More Rial: "Quedé en shock"

Jorge Rial habló después de que More Rial confirmara la llegada de su segundo hijo.

El periodista reveló cuál fue la reacción al momento de enterarse de la noticia. "Estoy muy bien, con mucha alegría. Esperando que esté todo confirmado, pero con mucha alegría. Siempre un nieto, un bebé es bienvenido",​ dijo el conductor en A la tarde,

"Fran me cambió la vida y lo que venga también, nena o varón será bienvenido", agregó Jorge Rial en relación a Francesco, su primer nieto.

"Estoy alegre, en shock. Quedé en shock. No me lo esperaba. Igual de Morena siempre espero algo. Pero no me lo esperaba, estábamos cenando y me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock, pero ahora estoy feliz. Igual sigo en shock, tengo que asumirlo", siguió.