El mensaje de la China Suárez para la ex novia de Nico Cabré: "Yo fui tu..."

La China Suárez demostró mantener un buen vínculo con las novias de su ex, Nico Cabré. La actriz habló varias veces de su relación con Laurita Fernández y aseguró no tener problemas con el trato hacia la pequeña Rufina.

Pero antes de que la conductora entrara a la vida de Cabré, la China Suárez manifestó mantener buena onda con Josefina Silvyera, quien fue pareja del actor antes de Laurita.

El mensaje de la China Suárez para la ex novia de Nico Cabré

La morocha es una brillante artista que se dedicó a crecer en el exterior como cantante y fue la China Suárez quien subió un video de ella cantando por el mundo.

La diosa compartió un post de la artista británica Jessie J y aclaró que ella fue fanática de Jose mucho antes de que llegara a llamar la atención de celebridades como Jessie J. "Tranki Josefina en las historias de Jessi. Yo fui tu fan antes eh", expresó la China.

Josefina Silveyra, ex novia de Nico Cabré.

Qué pasó entre Josefina Silveyra y Nico Cabré

Josefina Silveyra y Nico Cabré mantuvieron una relación de dos años que comenzó en 2016. A pesar de la buena onda con la China Suárez, el noviazgo no prosperó y terminó justo antes de que el actor comenzara con Laurita Fernández.

En ese momento, los medios buscaron la palabra de la cantante que, con un perfil bajo y sin exposición, intentó eludir cualquier polémica. . "Prefiero no hablar del tema, no me interesa. Es algo que ya no me pone en el medio. Prefiero no opinar", dijo tiempo atrás en Ciudad.com. "La realidad es que lo respeto muchísimo y no sé si tiene ganas de hablar de eso. No sé qué opinar de la situación", dijo.

Josefina Silveyra, ex novia de Nico Cabré.

Luego aseguró que, tras la ruptura, se enfocó aún más en su trabajo. "Yo estoy muy bien, por lanzar mi corte musical, que es lo que más me importa en este momento. Estoy súper enfocada en el trabajo y mega contenta porque es algo que quiero hacer hace un montón", concluyó Josefina.