Lejos de cualquier escándalo, Maxi López disfruta a full de la llegada de su primera niña junto a Daniela Christiansson.

El ex deportista demostró que está lejos de cualquier polémica y compartió un emotivo mensaje para su amor en redes.

Maxi López comentó la tierna imagen de la modelo sueca en la que muestra su pancita de 15 semanas. "Que nada ni nadie arruine este hermoso momento juntos", expresó el ex marido de Wanda Nara.

El mensaje de Maxi López en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Aunque es un protagonista involuntario del escándalo entre la empresaria y Mauro Icardi, Maxi López se vio afectado indirectamente en esta polémica cuando su ex amigo hizo un fuerte descargo en Instagram en el que aparecieron sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

La reacción de Maxi López ante el descargo de Mauro Icardi

Al parecer, a Maxi López no le habría caído nada bien que se involucre a sus niños en este entuerto.

"Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso", contó el periodista Juan Etchegoyen.