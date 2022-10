El Negro González Oro hizo un contundente post que generó controversia y dudas sobre el destinatario de semejante mensaje.

Mediante Insta Stories, el periodista se descargó hacia un personaje desconocido y lo trató de "ladrón". "F.P ladrón", fue la primera publicación que realizó sobre una placa negra.

Luego siguió con su descargo misterioso. "Ojos que no ven, intuición femenina que adivina", continuó el Negro González Oro.

El Negro González Oro compartió un fuerte mensaje en redes

Al ver la repercusión que provocó este mensaje, el periodista salió a aclarar y responder a sus seguidores. "No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido. Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias".

La aclaración de Negro González Oro sobre sus misteriosos post

No tranquilo con la serie de mensajes que compartió el fin de semana, este lunes el Negro González Oro siguió compartiendo enigmáticos en sus redes.

Primero, se encargó de llevar tranquilidad a su entorno. "Estoy bien, no se preocupen. Gracias", expresó en sus historias pero luego continuó con diversas publicaciones.

La aclaración de Negro González Oro sobre sus misteriosos post



"Muero por conocer a alguien que conteste los mensajes igual de rápido que yo", dice una de las placas. "Cupido apuntá bien" agregó luego.

Los misteriosos mensajes de Negro González Oro.