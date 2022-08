El supuesto novio de María Becerra subió un fuerte mensaje tras los rumores de romance 

María Becerra fue vinculada con J Rei y, días atrás, subió una imagen en la que aparece tomada de la mano de un misterioso hombre.

Aunque no está confirmado, las imágenes en redes sociales así lo confirmarían y los videos de fanáticos que sueñan con esta pareja.

Pero en medio de estas versiones, J Rei hizo un curioso post que generó comentarios. “Vos tan linda y el tan loro”, dice el mensaje del trapero que muchos tomaron como un palito para Rusherking.

J Rei, el nuevo novio de María Becerra, es un destacado trapero que comenzó con su carrera de pequeño, cantando floklore. A los 14 años se metió en el mundillo de freestyle, espacio que lo posicionó como una de las figuras destacadas de la nueva era.

La fuerte frase de María Becerra sobre Rusherking

A días de confirmar su noviazgo, María Becerra habló sobre el final de su romance con Rusherking.

“Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones a idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto", dijo en una entrevista con Gente.

Además de hablar de su pasado amoroso, María también se encargó de ocultar su romance con J Rei. "Estoy muy enfocada en mí misma, me siento muy cambiada en mi forma de ver las cosas, me estoy cuidando... pasa mucho cuando estás en pareja, viste, que te descuidás un montón. Quiero priorizar estar bien yo, ahora no me siento lista para una relación”, disparó.