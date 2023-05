El particular pedido de Nati Jota a sus seguidores por un problema de salud: "No me atemoricen"

Nati Jota es una de las influencers con más seguidores y más engagement en las redes sociales. Con mucho esfuerzo, la joven logró construir una comunidad con sus fans y hoy en día todo lo que hace es comentado por ellos, y la apoyan todos los días. Recientemente, la periodista se sintió en confianza y segura y les reveló un detalle de salud y les hizo un particular pedido.

Se ve que Nati Jota viene atravesando un momento complicado en cuanto a su salud y tomó una decisión drástica que implica una intervención quirúrgica. Por esto, se mostró asustada, pero también totalmente convencida de la decisión que tomó para su bienestar. Entonces, utilizó Twitter para explicar un poco sobre lo que será el procedimiento y cuál será su método para evitar sufrir demasiado. Ahí mismo, les pidió a sus seguidores que no la asusten.

Con pura decisión, Nati Jota utilizó su Twitter para compartir un procedimiento que se hará por salud. "Mañana me saco las 4 muelas de juicio. Sí, las cuatro", comenzó relatando la influencer, haciendo referencia a que será una cirugía bastante grande que, probablemente, implicará un gran post operatorio para asegurar una buena recuperación. Luego, justificó su decisión. "Mi teoría es que si después sufro mucho y me 'arrepiento', ya no tendré vuelta atrás y ya me habré sacado las cuatro. Listo, chau".

Pero en medio del tuit, les hizo un especial pedido a sus seguidores para no sumar a su miedo: "Es una decisión tomada, así que no me atemoricen". De esta forma, recalcó que no va cambiar de opinión por los comentarios pero les pidió piedad para no ir aterrada a la cirugía.

Frente a esta revelación de Nati Jota, sus más fieles seguidores le enviaron unas palabras de ánimo y aliento e intentaron tranquilizarla por su miedo por la cirugía. "Yo también me saqué las 4 juntas, Nati", escribió una internauta en respuesta a su tuit. Otros, le dieron recomendaciones sobre qué hacer para aliviar el dolor: "Preparate puré, comprate helado, yogur, los medicamentos que te manden para calmar el dolor".

Nati Jota aseguró que va a estar contando lo que suceda y que va a dar detalles de su post operatorio y si se arrepiente de la decisión que tomó. Pero una seguidora aprovechó para darle un consejo o advertencia para que no sufra más de lo debido: "No te arriesgues a querer morder algo porque el dolor de intentarlo no vale la pena (te lo digo por experiencia) jajaja!".

Nati Jota causó furor con su microbikini verde

Nati Jota subió una fotografía posando con un traje de baño verde en las playas paradisíacas de México y dejó a todos sus seguidores enloquecidos.

Nati Jota mostró su microbikini

Por la tarde, Nati Jota subió un posteo a su feed una foto con un traje de baño compuesto por dos piezas. Normalmente, sorprende con sus microbikinis y esta vez no fue la excepción. En la parte de arriba, llevaba un corpiño triangulito fijo y un broche delantero que contaba con tiras regulables. Abajo, una bombacha del estilo vedetina, clásica y regulable a los costados. Completó el look con dos complementos que ama: un piluso y unas gafas negras.

