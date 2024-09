La ex integrante de la casa más importante de República Argentina, Julieta Poggio, estuvo siendo parte de la ceremonia de los Martín Fierro 2024 de televisión debido a su participación dentro de Gran Hermano en su edición 2022-2023. El evento se realizó en el Salón Pacífico del Hotel Hilton de Buenos Aires, ubicado en Puerto Madero, que brindó sus instalaciones y habitaciones para que los famosos fueran llegando y maquillándose.

La influencer y usuaria activa de las redes sociales fue una de las primeras en dejas registro de su preparación dentro de uno de los cuartos junto a La Tora Villar, Marisa Andino y Sol Pérez que también fueron parte de alguna de las nominaciones que están bajo la evaluación de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).

El look de Julieta Poggio.

El peculiar gesto que Julieta Poggio realizó en la mesa de Mirtha Legrand y a su madre no le gustó

Gran Hermano sin dudas es un antes y después en la vida de los participantes o quienes son los integrantes de la casa más famosa de la República Argentina durante unos meses en los que están aislados de la realidad, lejos de sus familias y conviviendo con gente que difícilmente conozcan. Este es el caso de Julieta Poggio que es una de las caras más resonantes de la temporada 2022-2023 del reality.

Actualmente, la influencer y actual novia de Fabrizio Maida es una las figuras principales y más buscadas por las marcas de moda. Además, es muy solicitada y consultada por los medios especializados en espectáculos.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida.

Es por eso que una de las búsquedas fue por parte de Infobae. La propuesta trató de un interesante ida y vuelta con madre que puede visualizarse en la cuenta de TikTok del portal. Alí, ambas se desenvolvieron con soltura y sorprendieron.

Julieta Poggio comenzó por preguntarle a su madre qué es lo que le molesta y la respuesta fue: "Me molesta que eructes en la mesa. Me re molesta y me parece que una señorita no tiene que hacer eso".

Pato Destefani, progenitora de la ex participante de Gran Hermano, profundizó en esta cuestión y reveló: "Querías eructar en la mesa de Mirtha Legrand y te pedí por favor que no lo hicieras". La joven esbozó una sonrisa y manifestó: "Para mi iba a quedar épico, anécdota para toda la vida".

Pato Destafani y Julieta Poggio.

La otra consulta propuesta por Infobae fue en qué cosas no coinciden para nada y la madre de Julieta Poggio mencionó: "Mi cabeza recién está procesando que puedas tener una relación abierta. Entender que vos poder estar enamorada de una persona y poder hacer entrar a otras en tu vida, a mi me cuesta un montón". Luego, fue el turno de Pato y le preguntó cuán presente estuvo en su vida del 1 al 10, por lo que su heredera contestó: "10. Sé que te interrumpí muchas cosas, te llamé y siempre estuviste para mi".

Pato Destefani y Julieta Poggio.

Posteriormente, la madre de Julieta Poggio reflexionó: "A veces soy muy exigente con vos, que lo das todo. Sos una persona que no necesita que esté todo el tiempo encima porque vos sola sabés hasta dónde y cómo. Te quiero pedir perdón si a veces te exijo más de lo que podés dar. De verdad sos genial en lo que hacés. Agradecés mucho el lugar que te toca estar viviendo".

BL