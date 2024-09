Julieta Poggio es una verdadera referente para las nuevas generaciones. La joven se hizo muy reconocida gracias a Gran Hermano y, desde allí, demostró su enorme talento para realizar múltiples actividades artísticas.

De esta manera, se ganó los corazones del público que admira y la considera una verdadera it girl. En una entrevista profunda con María Laura Santillán, la joven abrió su corazón y habló sobre una problemática que la aquejo durante una etapa de su vida: la baja autoestima.

Julieta Poggio habló sobre su baja autoestima

Julieta Poggio logró su auge en la esfera publica gracias a su participación en Gran Hermano. A sus 22 años, la influencer es modelo, actriz, profesora de baile, conductora y tiene todo por delante.

En una charla intima con María Laura Santillán, la artista se sinceró y relató diversos episodios que marcaron su vida. Así, la exhermanita relató la difícil situación que tuvo que atravesar a causa del hate al salir de la casa más famosa del país.

Entre lágrimas y con la voz rota, Julieta relató: “Estaba mal, lloraba todo el tiempo, me acostaba llorando, me levantaba llorando. A veces sentía tanta presión, hay tanta mirada, que te llegas a creer las cosas que te dicen si vos estás débil”.

“Mi familia lo sabía. Llegó un día que estaba tan triste que les mandé un mensaje. Armé un grupo y les dije: no puedo más, estoy muy mal. No sé cómo hacer para salir de esto” siguió contando la influencer.

En relación a cómo pudo salir de esta terrible situación, la cantante infantil dijo: “Estaba muy triste y no sabía por qué era. Empecé terapia y me ayudó un montón. Mi familia también me ayudó un montón. Fue un momento muy feo”.

De esta manera, Julieta Poggio se reafirma como un verdadera influencer que sale de ese rol de hegemonía y abre su corazón para, con la experiencia, brindar una mano a la juventud que sufre de baja autoestima.

