La reconocida periodista especializada en espectáculos, Marcela Tauro, fue la ganadora del Martín Fierro 2024 a mejor panelista de la televisión argentina por su desenvolvimiento durante el 2023.

La ceremonia realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires, ubicado en Puerto Madero, tuvo a los nominados y sus respectivos invitados o acompañantes albergados en el Salón Pacífico que el establecimiento tiene disponible para eventos de esta envergadura. Una vez consumada la larga premiación y durante el programa de 'Intrusos' de este martes, la mujer de 59 años dijo unas palabras y se refirió al premio que recibió en lo personal, pero siempre agradeciendo al equipo que la acompaña por hacerlo posible.

Marcela Tauro no podía quitarse las joyas tras recibir el Martín Fierro 2024

Para un evento que convoca y tiene un significado tan importante como el Martín Fierro, los nominados y las personas que acompañaron se vistieron de gran manera y acordes a la ocasión. La alfombra roja y las eminencias que estaban presentes también lo ameritaban. Es por eso que Marcela Tauro llevó un adecuado look y unas joyas que acompañaron muy bien.

La experimentada panelista de 'Intrusos', que se transmite de hace años por la pantalla de América TV, logró quedarse con el Martín Fierro 2024 a la mejor panelista de la televisión argentina. Para asistir a la ceremonia y posteriormente levantar, además de agradecer a APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), el galardón lució un vestido blanco largo con una abertura en su pierna izquierda.

Marcela Tauro y el Martín Fierro.

Una de las partes quizás menos visibles pero por eso no menos importante son las joyas que llevó para acompañar el propicio outfit seleccionado. Marcela Tauro poseía una gargantilla y unos aros de Jean Pierre Joyería.

Todo acontecimiento alegre y emotivo siempre viene de la mano con una anécdota digna de contar. Luego de haber recibido el Martín Fierro 2024 y comentar sus sensaciones por haber sido premiada en 'Intrusos', la periodista reveló una perlita muy importante y que generó las risas de sus compañeros.

"Gracias a Jean Pierre. Me dieron unos aros que no me los podía sacar", comenzó diciendo Marcela Tauro sobre el cómico hecho. Y agregó: "Estaba dispersa y me fui con Guido Záffora. Los chicos de Jean Pierre me dicen que me acerque a la habitación o que les avisara y que bajaban para retirar las joyas, así no las mandaban a retirar otro día".

Marcela Tauro.

"Nos fuimos con Guido. Tenía las joyas, así que dormí con la gargantilla y los aros puestos. Casi me muero, jaja. Hoy fui a la radio así, le mandé un mensaje a la chica de Jean Pierre y cuando se despertó me mandó un video de cómo se sacaban. Entonces, en el medio del programa con Guillermo Coppola, que me estaba ayudando, me saqué los aros. No logré sacarme la gargantilla, que si pude al llegar a Intrusos. Las joyas ya fueron devueltas. Gracias a la gente de Jean Pierre", culminó expresando la anécdota Marcela Tauro en I'ntrusos'.

BL