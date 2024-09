La alfombra blue de los Martín Fierro 2024 fue testigo de deslumbrantes looks por parte de las celebridades. Sin embargo, también pudo presenciar los cambios, debido a inesperados inconvenientes. Julieta Poggio, Virginia Demo, Emmanuel Vich y Lucila "La Tora" Villar fueron algunos de los famosos que se vieron obligados a cambiar sus atuendos, pero que siguieron robando la atención de las cámaras.

De Virginia Demo a Juli Poggio: ¿Por qué tuvieron que cambiar su look durante los Martín Fierro 2024?

Juli Poggio es la favorita de todos, por su capacidad de deslumbrar cualquier atuendo que elija ponerse. En el caso de las premiaciones organizadas por APTRA, la bailarina eligió por modelar un vestido extremadamente ceñido al cuerpo, diseñado por Gustavo Pucheta y Fabián Paz. Debido a esto, para el momento de la gala optó por usar otro look que le permitió disfrutar de la velada con má soltura. Cambió el espectacular color plata de la alfombra blue, por un vestido largo al cuerpo color verde benetton para el transcurso de la entrega de premios.

Por su parte, la Tora Villar también decidió modificar su atuendo. Si bien fue invitada y nominada de los premios, la joven revelación de Gran Hermano también debió dedicarse a la conducción y móvil del streaming de Telefé. Esto llevó a que luciera dos looks distintos para el comienzo del evento y, luego, para la gala. La Tora sorprendió con un vestido largo verde, con un gran escote en V, que decidió cambiar a uno más clásico negro, con detalles en plateados.

Sin embargo, la que más llamó la atención del público fue Virginia Demo. La humorista llegó a la alfombra Blue con un hermoso vestido rojo, que resaltaba su figura. Este no duró demasiado en el comienzo de la gala, ya que tuvo que cambiarse repentinamente. A varios medios de comunicación, Virginia admitió que tuvo un percance que la obligó a modificar su look. “Tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Con la China (Josefina Ansa) me reí, estornudé porque estoy medio con tos y se me escapó un chorrito. Nos puede pasar”, reveló a Sol Pérez, en medio de la alfombra azul.

Por último, Emmanuel Vich fue uno de los looks más comentados en redes sociales. El 'iconic' llegó a los Martín Fierro con un atuendo que rompió todos los esquemas. Con una remera negra y metalizada, y una pollera larga que pasaba sus pies, el finalista de Gran Hermano se llevó todas las miradas y comentarios. Sin embargo, pareciera que la parte de abajo era más difícil de manejar de lo que se creía. Debido a esto, Emmanuel decidió quitarse la pollera y disfrutar de la gala con un pantalón negro y botas, estilo metaleras.

Los looks de los Martín Fierro 2024 dejaron de que hablar en redes sociales y los especialistas. Si bien algunos cambios estaban planeados con anticipación, otros agradecieron tener una segunda opción por las dudas. A pesar de esto, las celebridades se llevaron elogios de sus seguidores y pudieron disfrutar de la noche más esperada para la televisión argentina.

A.E