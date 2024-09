Este lunes 9 de septiembre se celebraron los Martin Fierro 2024 de televisión. Esta edición tuvo como sede el Hotel Hilton de Puerto Madero y la conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Santiago Del Moro.

Estos premios tienen por costumbre tener de invitados a las celebridades más importantes de la televisión argentina. Todas estas personalidades desfilaron por la alfombra blue en la previa de los premios y mostraron sus increíbles looks.

Una de las tantas celebridades presentes en los Martin Fierro 2024 de televisión fue Julieta Poggio. La actriz siempre deslumbra con sus increíbles looks para eventos de gala y esta vez no fue la excepción. La ex Gran Hermano lució un espectacular vestido color plata en la alfombra blue.

Julieta Poggio con su primer look para los Martin Fierro 2024

Este vestido resaltó la belleza de Juli Poggio, la prenda era de los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz. La actriz acompañó su outfit con joyas de Pandora. Lo que sorprendió de la ex Gran Hermano es que hizo un cambio de look en medio de la ceremonia de los Martin Fierro 2024.

El cambio de look de Julieta Poggio en medio de la ceremonia de los Martin Fierro 2024

Cuando todos pensábamos que Juli Poggio iba a lucir solamente el espectacular vestido que mostró en la alfombra blue, la actriz decidió utilizar otro look para disfrutar de la ceremonia de los Martin Fierro 2024.

Julieta Poggio sorprendió con un cambio de look en los Martin Fierro 2024

Juli Poggio fue por un vestido largo al cuerpo color verde benetton para el transcurso de la entrega de premios. Una prenda muy elegante con unos detalles de brillos plateados en la parte superior. Además, la actriz con un solo movimiento en el peinado, lo cambió completamente ya que de tener una raya al costado y un poco de jopo; cambió por una raya al medio que lo hacia más descontracturado.

Juli Poggio junto a la Tora Villar y Bautista Mascia

La ex Gran Hermano posó en sus redes sociales con distintas celebridades y fue ahí donde dejó ver su cambio de look. La actriz se mostró con sus compañeros del debate de Gran Hermano, Laura Ufbal, Gastón Trezeguet, y Sol Peréz. También publicó imágenes junto a ex hermanitos de la última edición del reality, el ganador Bautista Mascia, Rosina Beltrán y su amiga, la Tora Villar.

Julieta Poggio, Laura Ubfal, Gastón Trezeguet y Sol Pérez

Una vez más, Juli Poggio no dejó de sorprendernos. La actriz deslumbró con los dos looks que eligió para esta gran noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se premió a las personalidades más destacadas e importantes de la televisión argentina. Los Martin Fierro 2024, nuevamente, fueron un lugar de encuentro para todas las celebridades y, las mismas, mostraron increíbles outfits que quedarán en la historia de estos premios.

C.S.