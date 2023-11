El primer mensaje de amor de Guillermina Valdés a Joaquín Furriel

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel están disfrutando de una relación que fue creciendo paso a paso. Aunque Yanina LAtorre sacó a la luz los encuentros que tenían en el edificio del actor, ambos se mantuvieron perfil bajo hasta estar seguros del vínculo que estaban forjando.

Poco a poco, tanto Guillermina Valdés como Joaquín Furriel se animan a mostrarse en público y hasta compartir en sus redes diferentes momentos que comparten juntos. En esta oportunidad fue la modelo quien le dedicó una publicación al actor.

La publicación de Guillermina Valdés.

La publicación de Guillermina Valdés para Joaquín Furriel

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Guillermina Valdés compartió una fotografía de un vaso con el nombre de Joaquín Furriel, pero como si eso fuera poco, le agregó un corazón rojo en señal del amor que siente por él.

Cabe reconocer que Guillermina Valdés no etiquetó a Joaquín Furriel en dicha publicación, o al menos no lo hizo de manera visible. Por su parte, el actor hasta el momento no reaccionó ante la muestra de camor de su pareja.