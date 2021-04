El recuerdo de Juana Viale sobre la salud de su hijo Alí

Juana Viale remarcó la importancia de la donación de sangre y rememoró un duro momento personal cuando internaron a su hijo Alí en 2012.

La conductora se refirió a este episodio el domingo en el programa de su abuela, Mirtha Legrand. “A mi me entró conciencia cuando una vez un hijo mío necesitó sangre y no es que vos das sangre porque alguien la necesita. La sacan del banco y vos tenés que reponerla. A partir de ahí me quedó una fijación” dijo sobre ese especial momento.

Juana Viale recordó cuando Alí debió ser hospitalizado por un cuadro de bronquitis severo y como la infección se agravó, debió ser inducido a un coma farmacológico para recibir asistencia respiratoria mecánica.

Juana Viale defendió a Nacho por vacunarse en Miami

Juana Viale defendió a su hermano Nacho Viale por decidir vacunarse en Miami. "Mi hermano se fue a vacunar a Estados Unidos; que, mal que mal, se pagó su pasaje y la vacuna que por ahí le hubiera tocado acá en un par de meses”, dijo la conductora sobre la escasez de vacuna en el país.

“Es raro que no sepamos cuando van a llegar las vacunas o que sea más o menos”, disparó.