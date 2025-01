Luciano Castro y Griselda Siciliani viven un verano de pura pasión en Mar del Plata, donde no se esconden y disfrutan de su amor con gestos de cariño y complicidad. Los actores, que no dudan en mostrarse juntos, compartieron una romántica tarde de playa en una de las exclusivas playas del sur de “La Feliz”. “Pa´la foto”, comentó Siciliani en sus redes sociales junto a imágenes de la pareja acaramelada.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Romance junto al mar: Griselda Siciliani y Luciano Castro

Luciano Castro se encuentra instalado en la ciudad balnearia debido a su protagónico en la obra teatral “Caer y levantarse”, uno de los desafíos más importantes de su carrera. Sin embargo, el galán no deja de lado su vida personal y aprovecha los ratos libres para disfrutar de días de playa junto a Griselda y su hermana, Leticia, quien también está en Mar del Plata practicando surf, su deporte favorito.

En un video publicado por Castro en sus redes, se puede ver a la pareja plena complicidad, compartiendo abrazados y besos capturando momentos de pura pasión y mucho amor, Entre risas y gestos románticos, las imágenes confirman con la relación está en su mejor momento.

Mientras Castro y Siciliani disfrutan de su amor, las declaraciones de Sabrina Rojas, expareja del actor, generaron revuelo semanas atrás. En una entrevista, Rojas cuestionó el rol de Luciano como padre: “Luciano debería encargarse un poco más de cosas más importantes que pasear tanto con su novia, por ejemplo, de sus hijos. No sé si ausente, pero un poco por inercia, me parece. Hay cosas que hay que hacerse cargo en la cotidianidad y en el día a día”.

Además, Rpjas destacó la carga mental que asegura recaer sobre ella: “Estoy muy enojada y estoy muy triste por cosas de Luciano como papá. Lo dejaré para otro momento, porque las mujeres encima somos rehenes de eso. Como que no lo tenemos que contar, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero a veces me da mucha bronca verlo empoderado y como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es”.

Leticia, la hermana complice de Griselda Siciliani

Entre las escenas románticas que se viralizaron, Leticia Siciliani, hermana de Griselda, también fue protagonista al capturar algunas de las fotografías que muestran a la pareja disfrutando de la playa. Con esta postal familiar, queda claro que los días de verano en Mar del Plata combinan amor, trabajo y momentos compartidos con seres queridos.

Mientras tanto, los fans de la pareja celebran esta nueva etapa en la vida de Griselda Siciliani y Luciano Castro, quienes no dudan en mostrar que están atravesando un momento pleno, tanto en lo personal como en lo profesional,

N.L