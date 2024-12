En una reciente entrevista, Luciano Castro reconoció ser muy cuidadoso al momento de enviar mensajes por WhatsApp, sobre todo a quienes no forman parte de su círculo íntimo. La precaución tiene sus motivos y parece que, con esta decisión, el actor busca prevenir posibles dolores de cabeza, algo que ya sufrió en el pasado.

¿Por qué Luciano Castro dejó de mandar mensajes de audio por WhatsApp?

La revelación se produjo durante la entrevista que le realizó Sebastián Wainraich en su programa de Canal 13 La noche perfecta. En la sección de "preguntas estúpidas" el conductor suele hacer una especie de ping pong de preguntas y respuesta con el invitado, en este caso Luciano Castro.

Luciano Castro explicó por qué dejó de mandar audios por WhatsApp

Allí respondió, por ejemplo, qué canción se sabe de memoria, si sabe o no cambiar una cubierta, si se pone las medias antes o después del pantalón o si le molesta que esté la puerta del placard abierta. En medio de ese popurrí de preguntas rápidas hay una que llamó particularmente la atención y es cuando el conductor le preguntó si escucha o no los audios que manda por WhatsApp. En ese momento, Luciano Castro lo interrumpió al afirmar de manera contundente, pero entre risas: "No se mandan audios porque después se filtran, no se sabe cómo, ni quién, pero se filtran".

Sin hacer referencia, seguramente el actor tomó esta drástica decisión luego de la filtración que se produjo en 2017 y se viralizó en las redes. En el polémico audio se lo escucha al actor criticar duramente la comida que le daban en la productora Pol-Ka durante la grabación de la telenovela Los ricos no piden permiso y que protagonizó junto a Araceli González.

En aquel momento, Luciano castro se quejó porque, según sus palabras, todos los mediodías comían zapallo hervido con pollo hervido y remarcó que él no es un paciente o una persona enferma, sino un deportista que necesita mantener una dieta acorde a su actividad física. El audio, que le envió en ese momento a un productor de Pol-Ka, terminó haciéndose público tras la filtración, generando todo tipo de comentarios a favor y en contra de Luciano en las redes sociales.

El actor durante su visita al programa de Sebastián Wainraich

Tras el escándalo, el actor reflexionó y reconoció que el audio fue un error y explicó: “No se dejan audios, se llama por teléfono o se dicen las cosas en la cara, porque el audio cuando lo enviaste, ya no es más tuyo". Parece que el actor tomó nota de lo sucedido y ahora evita, a toda costa, enviar audios a personas que no sean de su más estricta confianza o de su círculo íntimo.