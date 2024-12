Si bien se los vio compartiendo hace un tiempo el cumpleaños el cumpleaños de uno de los hijos que comparten, Sabrina Rojas parece no ceder frente a algunas respuestas que da sobre Luciano Castro, su expareja y el actual novio de Griselda Siciliani. En este sentido, la conductora de "Pasó en América" pasó por el programa de Pamela David en América TV, "Desayuno Americano", y confesó lo que en determinadas ocasiones pasas por su cabeza y precisamente no es un pensamiento familiar positivo.

Sabrina Rojas, Luciano Castro y sus hijos.

La fuerte revelación de Sabrina Rojas sobre la familia que conformó con Luciano Castro

Pamela David tiene uno de los programas centrales y con más posicionamiento en las mañanas y durante la jornada de este miércoles en "Desayuno Americano", que se transmite por América TV, tuvo la palabra de Sabrina Rojas que, una vez más, apuntó contra Luciano Castro, el padre de Esperanza y Fausto Castro, sus dos hijos. Desde la separación en 2021, el actor rehizo su vida, en primer lugar, con Flor Vigna y Griselda Siciliani, mientras que la modelo tuvo un amorío con Luis "Tucu" López.

En primer lugar, se le preguntó sobre el comportamiento que el posee con sus parejas y reconoció: "Es algo de su personalidad. No la va a cambiar. Hay personas que suelen cambiar. Este, por como veo el caso, no lo es".

Posteriormente, Sabrina Rojas demostró que no tiene pelos en la lengua y que habla sin problema alguno. "Igual debería encargarse de cosas más importantes que pasear tanto con su novia. Por ejemplo, de sus hijos", soltó en referencia al accionar que viene teniendo Luciano Castro con respecto a sus descendientes y las prioridades que debería plantearse.

"No sé si ausente, pero un poco por inercia me parece. Hay cosas que hay que hacerse cargo en la cotidianidad y en el día a día y cuando te tocan y demás. Hay una carga mental que él no tiene, que yo sí. Claramente, a veces, nos sucede sólo por ser mujeres", agregó la madre de Esperanza y Fausto.

Sabrina Rojas no se conformó con lo que venía diciendo de Luciano Castro como padre y fue más allá con sus dichos. "Estoy muy enojada y estoy muy triste por cosas de Luciano como papá. Encima las mujeres somos rehenes de eso. No lo tenemos que contar, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero, a veces, me da mucha bronca verlo empoderado, como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es", sostuvo.

Además, habló de su rol como madre y que hace todo lo posible para que sus herederos no tengan que reclamarle algo a su padre: "Mis hijos no demandan nada porque yo cubro todo y yo les hago creer que tienen un papá fantástico".

Por último, Sabrina Rojas se refirió a su dicho sobre que conoce cómo termina esta historia por la actual relación de Luciano Castro con Griselda Siciliani: "Cuando suceda, voy a decir "de esto hablaba". Es una historia de amor donde ya sé el capítulo final". Y agregó: "Está bueno que se disfruten, siempre es lindo estar enamorado y todo. Toda esa parte me parece espectacular. Yo lo que hablo es que, cuando me preguntaban si yo tenía piel con ella, es parte de mi historia lo que me sucedió".

