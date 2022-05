El tierno gesto de Rodrigo De Paul en un Vivo de Tini Stoessel 

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya no ocultan su amor y, pareciera, que todo marcha sobre rieles. Luego de que en los últimos días corrieran varios rumores de crisis en la pareja, finalmente esta tarde el futbolista demostró que no son ciertos con un tierno gesto.

En las redes de Gossipeame, publicaron una captura de pantalla donde se ve a Tini Stoessel hablando en un Vivo de Instagram y un corazón enviado precisamente por Rodrigo De Paul.

Todo indica que Tini Stoessel está comenzando a disfrutar de varios aspectos de su vida: el sentimental y el profesional, ya que hoy festejó haber llegado al Primer Puesto de Spotify en Argentina y en Uruguay con su nuevo tema "Triple T". "Los amo, gracias por esto", escribió la artista en sus redes.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: la mamá de la cantante demostró que apoya la relación

Pese a que se rumoreaba que la familia de Tini Stoessel no estaba nada conforme con la relación de la cantante y Rodrigo de Paul, un reciente gesto en redes sociales apaciguó las aguas.

De a poco, la relación entre la cantante y el delantero de la Selección va ganando terreno y si bien había cierta reticencia al romance, ahora un contundente gesto de la mamá de Tini llamó la atención.

Fue la experta en redes sociales, Juariu, quien a través de Instagram compartió unas capturas de un "like" de Mariana Muzlera en una de las publicaciones más recientes del deportista.

"El like de la mamá de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul... No se siguen pero ella le mandó like", contó Juariu junto a varias capturas en donde se confirmó este detalle 2.0 que revela que hay alguna especie de aprobación del hombre que ahora está en pareja con la cantante.