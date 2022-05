Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: un corazón roto tatuado y rumores de crisis por exposición mediática. Estefanía Berardi, aseguró que la cantante se encuentra atravesando un momento de angustia debido a la exposición de su relación con el futbolista.

"Tini apareció con un tatuaje nuevo que no tenía antes de ir a Ibiza y el nuevo tatuaje es un corazón roto. Si estás tan enamorada y tan bien, ¿por qué te tatuarías eso?", se preguntó la panelista frente a Carmen Barbieri y Pampito.

Acto seguido, Estefanía Berardi acotó: “La noche anterior a viajar a Ibiza con Rodri De Paul ella fue al cumpleaños de Antoine Griezmann, en donde él la habría presentado, y no lo tenía”, advirtió la panelista.

"A mí lo que me dicen es que ellos están re enamorados, pero Tini no la está pasando del todo bien con esta situación porque ella viene con una carrera impecable y siempre ha tenido novios que no venían con una historia detrás", agregó Estefi-

“Resulta que este tema de la imagen pública, de cómo la hace quedar, aunque no sea así, le está afectando un poco y no le gusta para su carrera... que la culpen a ella como la responsable de la separación", agregó la panelista, sobre el rol de “tercera en discordia” entre De Paul y Homs.

"No le gusta a ella ni le gusta al papá, que le maneja la carrera y es un genio... A ella la siguen muchas chiquitas y estos escándalos afectan su imagen porque los jóvenes eso no lo entienden", cerró Carmen.