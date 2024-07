Nicolás Cabré descubrió en la paternidad su costado más tierno y amoroso. El actor, quien suele ser muy privado y serio al hablar de su vida personal, no deja de sorprender a sus seguidores cuando comparte detalles de la relación que mantiene con su hija, Rufina Cabré, fruto de su relación con la China Suárez.

En esta oportunidad, la ex pareja de Eugenia Tobal compartió una tierna publicación celebrando los 11 años de su pequeña y sorprendió con un extenso y sentido mensaje en donde expresaba todo su amor.

El tierno mensaje de Nicolas Cabré hacia Rufina

El 18 de junio del 2013 nacía Rufina Cabré, la hija de la María Eugenia ‘La China’ Suárez y Nicolás Cabré. Y, con motivo de festejar esta fecha especial, el actor decidió compartir a través de sus redes sociales un tierno video de momentos inolvidables con su hija y lo acompaño de un emotivo mensaje que sorprendió a todos.

Nicolás comenzó su sentido mensaje escribiendo: “Es tremendo con la velocidad que pasan las cosas, como vuelan los años cuando uno ama así, con absolutamente todo el corazón. Eso es una de los millones de cosas que me enseñas vos”.

Además, añadió: “Es tremenda la sensación esta de no poder explicar con palabras lo que me hacés sentir y vivir. Hoy es tu cumple y de verdad no sé cómo expresar estas sensaciones, estos sentimientos de orgullo, felicidad, de amor".

"No sé cómo desearte todo lo mejor del mundo, o darte los más largos abrazos y besos, sin tener esta sensación de quedarme siempre corto. Pero acá voy… Sos la mejor personita que conozco”, expresó emotivo Nicolás Cabré.

Asimismo, el mensaje siguió: “Sin lugar a dudas me enseñas lo que es el amor más puro e incondicional que puede existir. Te mereces todo lo que sueñes y más”. Y agregó: “Y como siempre te digo disfruta, se feliz y no cambies nunca… Seguí así, seguí creciendo, hacete inmensa que no tenes límites, y seguí iluminándonos como lo haces todos los días”.

Por último, Nicolas Cabré confesó: “Feliz cumple hermosa de mi corazón… Te amo, te amo, te amo… Y como siempre, vuelve esta sensación de quedarme corto otra vez.”

La China Suárez se mostró emocionada con el posteo que le dedicó el actor a su hija en común, Rufina y comentó debajo de la publicación: “Gracias por ser el mejor papá para Rufi".

Así, Nicolas Cabré le dejó un sentido mensaje a través de sus redes sociales a la hija que tiene en común con la actriz y cantante, Rufina Cabré.

