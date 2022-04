El tremendo ninguneo de la China Suárez a Yanina Latorre

China Suárez y Yanina Latorre ya se sabe que no tienen buena relación. Desde que surgió el Wandagate, la actriz está enojadísima con la angelita.

En el episodio de esta noche de LAM, mostraron al movilero que intentó entrevistar a la China Suárez pero no tuvo suerte.

Mientras ella le decía que no quería hablar y no disimulaba su cara de enojada, el movilero le preguntaba si estaba enojada con Yanina Latorre por haber contado que le había vuelto a escribir a Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba en Buenos Aires. ¿La respuesta de la China Suárez? "No sé quién es Yanina".

Yanina Latorre en LAM.

La reacción de Yanina Latorre

"¿Y los chats que tengo de ella", fue lo primero que dijo Yanina Latorre cuando Ángel de Brito bromeando le dijo que la China Suárez no la conocía. "1 de septiembre de 2021: 'Hola, cómo va, aquí la China, ¿tenés un minuto'", leyó la panelista. Luego contó que su respuesta fue: "Estoy en el médico, ¿me podés esperar?". Y le escribió a las dos horas: "Ya estoy".

Además, Yanina Latorre se dio cuenta de que la había desbloqueado del Whatsapp y gritó: "¡Llamame Chini!"

Yanina Latorre reveló que la China Suárez quiso conquistar a Ricky Martin

Días atrás, Yanina Latorre relató la escena de 2014 donde la ex pareja de Benjamín Vicuña se quiso acercar a Ricky Martin cuando estaban en el VIP de uno de sus recitales en el país: "Cuando la China se propone algo va a fondo. Nosotros la vimos en acción con Ricky", contó la panelista en el programa de América.

"Yo le dije ‘no te va a dar bola, no sos del gusto de él’”, agregó la periodista sobre esa situación en la que también estaba presente Ángel de Brito.

“Nos miró y nos dijo ‘Ustedes no me conocen. Yo logro entrar al camarín y si logro levantármelo hoy le doy’”, agregó Yanina y aseguró que la China Suárez logró llegar al camarín de Ricky Martin, momento que quedó probado con una foto que subió la misma diosa en su Twitter en esa fecha.