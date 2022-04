La China Suárez compartió una profunda reflexión y contó a sus seguidores por qué decidió "desaparecer" de las redes.

Durante las últimas semanas, la actriz de 29 años eligió mantener el perfil bajo en su Instagram y prefirió no compartir publicaciones.

Pero mientras prepara su lanzamiento como cantante, la diosa contestó las inquietudes de sus fans en un ida y vuelta en su Insta Stories. "Has estado muy desaparecida", le preguntaron y la China Suárez no dudó en responder. "A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo", explicó.

La triste frase de la China Suárez: "A veces sufro"

En esa ronda de preguntas y respuestas, la China Suárez también habló de las polémicas que la involucraron durante los últimos días por declaraciones que habría hecho en medio del wandagate. "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte’", habría dicho la ex de Benjamín Vicuña para hacer referencia al escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

La China Suárez respondió sobre distintas polémicas.

"¿Es verdad que dijiste la frase 'doña Rosa de Berazategui'?" le consultaron sus followers y ella no dudó en responder. "No. No lo dije. Sigo sin entender. Además no soy de Zona Norte, nací en Capital", agregó.

Qué dijo la China Suárez sobre su relación con su suegra

En el mismo segmento, la actriz habló también de Isabel Luco Morandé después de las versiones de una guerra millonaria entre ellas.

"¿Es verdad que te llevás muy mal con tu ex suegra?" le preguntó un seguidor y la China Suárez no dudó en responder.

"Falso. La amo. Siempre fue tan buena conmigo y con mis hijos. Hemos compartido viajes, salidas, todo", contó y compartió una foto junto a ella.

La China Suárez habló de su suegra.