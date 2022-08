Wanda Nara compartió en sus redes sociales el cambio radical que se hizo en su pasó por Argentina, para una nueva campaña. La empresaria, en menos de 15 días, pasó de jactarse de comer polenta y fideos con manteca, para lucir como toda una Barbie.

El truco de Wanda Nara para lucir como una Barbie en segundos.

Pero detrás de esas fotos, dónde Wanda Nara muestra su lado más sensual y con un cuerpo muy bien moldeado, hubo un truco y un secreto que quedó a la vista, filtrado por la misma modelo. “Muy pocas veces me queda grande un vestido. Pero todo en esta vida tiene arreglo”, afirmó la empresaria en su posteo.

Wanda Nara prestó su imagen para una importante marca de productos capilares en el país. Con extensiones que llegaban hasta su cintura y un vestido en vinilo color salmón, Wanda Nara posó para la lente y se dejó ver con un cuerpo envidiable; no obstante, compartió el backstage de esta sesión de fotos y videos y dejó en evidencia los sujetadores de papel que usaron para que el vestido le quedara como hecho a su medida.

Una vez subida estas fotos y los videos, miles de fans de la modelo volcaron sus comentarios. Todos, en su mayoría, aplaudieron la inesperada publicación y cómo logró verse así de guapa y de bomba con ese sugestivo look.

Un grupo de empleadas domésticas quieren que Wanda Nara sea declarada persona no grata

En medio de la polémica entre Wanda Nara y su exempleada, Carmen Cisnero, una asociación de mujeres trabajadoras en el área doméstica de Uruguay, país natal de Carmen, le enviaron al presidente de Uruguay, que la empresaria sea declarada persona non grata allí.

La información la recibió en exclusiva el periodista Juan Etcheyogen y la dio a conocer por Mitre Live. "Hola Juan, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosa Fuentes y queremos hacerte llegar con otros compañeros la indignación que tenemos al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen. Ella hace alarde de toda la plata que tiene y sus negocios, pero no paga. Mediante una carta que te hemos enviado, queremos que ella sienta nuestro apoyo, somos del barrio El Cerro de Montevideo”.

Pero el reclamo no quedó solo ahí, este grupo de mujeres, empatizan con la situación de Carmen y fueron hasta lo más alto del poder Ejecutivo de su país: “Estimado Sr. Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”.

Esta situación, entre Wanda Nara y Carmen Cisnero, toma dimensiones impensadas, que involucran ahora a cuatro países, Italia, Francia, Argentina y ahora Uruguay.