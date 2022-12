El truco que el Dibu Martínez le enseñó a Paulo Dybala antes de los penales en la final del Mundial

Paulo Dybala fue una figura clave para la victoria de Argentina en la tanda de penales contra Francia en la final del Mundial Qatar 2022. La tercera estrella también llegó al país gracias a su contribución. Luego de festejar junto a sus compañeros por las principales calles de la Provincia de Buenos Aires y por la Ciudad de Buenos Aires, el jugador llegó a su natal Córdoba y otorgó declaraciones a la prensa.

Con la piel totalmente rojiza, evidencia de varias horas bajo el inclemente sol, cansado, pero feliz, Paulo Dybala contó cómo la pasó todos estos días. “Estoy muerto, creo que en los últimos tres días dormimos cinco horas. Los últimos dos días fueron increíbles. Lo soñé toda la vida, cada uno de nosotros desde que nacemos en un país tan futbolero lo sueña y vivirlo así... No hay palabras”, narró.

Paulo Dybala habló con la prensa en Córdoba.

“Hoy fue un día inolvidable por lo que nos tocó vivir, por lo que ustedes nos hicieron sentir. Estando tan lejos nos sentíamos muy cerca. Muchos compañeros hablaron, les dijeron un montón de cosas, no los íbamos a defraudar y ahora hay que disfrutar porque somos campeones del mundo”, resaltó el delantero, quién luego detalló cómo vivió su turno a la hora de cobrar el penal.

“La verdad que cuando el técnico me llamó para entrar sabía que era por los penales, entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque obviamente no todos los días se juega una final del mundo”, recordó Paulo Dybala.

El Dibu le aconsejó que pateara al medio y fuerte.

Seguidamente, Dybala reveló el gran consejo que le dio el Dibu Martínez minutos antes de cobrar el penal que contribuyó que la Argentina ganara su tercera copa mundial: “Cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota se hizo larguísimo, no llegaba más. Había hablado con el Dibu, me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo lo iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo pero escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla”, desclasificó, evidenciando así uno de los secretos que ayudó a la victoria albiceleste.