El Dibu Martínez y un posteo desopilante tras ganar la Copa del Mundo: "Le pude hacer upa"

Tras el triunfo de la selección en Qatar 2022 y consagrarse como el campeón del mundo, El Dibu Martínez hizo un desopilante posteo en sus redes sociales.

Emocionado y fiel a su estilo, el mejor arquero del mundo escribió: "Ya le pude hacer upa", teniendo entre brazos a la Copa del mundo que tanto ansió tener.

La frase hace referencia a la arenga que Lionel Messi hizo al equipo en la final de la Copa América, en donde contó que el Dibu Martínez había sido papá y que no pudo "hacer upa" a su hija por estar entrenando con la Selección.

La emoción de Dibu Martínez tras la victoria de Argentina: "Salgo de un lugar muy humilde

Dibu Martínez se convirtió en uno de los héroes de la gran final del Mundial Qatar 2022. El arquero de la Selección nacional fue uno de los personajes principales para que Argentina se convirtiera en campeón.

Tras la definición por penales, nuestra Selección corrió y se abrazó como nunca. Y los gritos desde la tribuna los apoyó en todo momento. Minutos después, los jugadores comenzaron a dar notas y el primero fue Dibu Martínez, que se mostró sumamente emocionado.

"Fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de m... de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos era que era el destino sufrir. Nos ponemos 3 a 2 y nos cobran otro penal... casi nos meten dos goles", comenzó a decir Dibu Martínez.

Seguido a esto, y ya entre llanto, el arquero aseguró: "No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este. No tengo palabras". En cuanto a los penales dijo que los vivió tranquilo. Y por último señaló que se lo dedicó a su familia. Salgo de un lugar muy humilde, me fui de muy joven a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos".