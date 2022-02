El video de Stefi Roitman antes de la operación que despertó la alarma entre sus seguidores

Stefi Roitman generó preocupación entre sus seguidores después de confirmar que se sometió a una intervención.

Pero antes de anunciar que pasó por un delicado momento de salud, un video en Tik Tok despertó nuevamente los rumores de embarazo en la esposa de Ricky Montaner.

Como es habitual en esa plataforma, la diosa hizo un divertido challenge en el que, como parte de la coreo, se tocó la panza y formó un corazón entre sus manos. Aunque fue sólo un movimiento, entre los fans de Stefi Roitman se sembró la incertidumbre: ¿estará embarazada?

Lo cierto es que este rumor es sólo uno más de lo que se vienen instalando hace rato, cuando se confirmó la boda con Ricky Montaner. Tiempo atrás, la actriz se refirió a la posibilidad de ser mamá y de los planes de la pareja. "Me gustaría ser madre, no ahora la verdad, pero en un futuro sí, re. Soy muy amante de los pequeños", dijo en Intrusos.

Stefi Roitman habló de su operación

Stefi Roitman desapareció un tiempo de redes sociales y encendió las alarmas. Sin embargo, la actriz reveló en sus redes qué fue lo que sucedió y subió un video para contarlo.

“Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire!! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales (? qué rico. Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”, escribió la esposa de Ricky Montaner.

Luego, subió una foto sobre la recuperación que atraviesa tras esa complicación en su boca. “En teoría no puedo moverme mucho… pero bueno. Ya llevo varios días quietiiiiita”, escribió en Instagram 'stories' junto a una foto en primer plano luciendo unos lentes oscuros y rostro serio.