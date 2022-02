Stefi Roitman tuvo que pasar por el quirófano: "Estoy recuperándome"

Stefi Roaitman dejó algo preocupados a sus fans cuando compartió a través de sus redes sociales un mensaje en donde daba cuenta de una intervención que debió hacerse de forma inesperada.

“En teoría no puedo moverme mucho… pero bueno. Ya llevo varios días quietiiiiita”, escribió en Instagram 'stories' junto a una foto en primer plano luciendo unos lentes oscuros y rostro serio.



Luego, ante la duda que había generado, Stefi realizó un post y junto a un divertido video dio otros detalles sobre su operación. “Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire!! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales (? qué rico. Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”, escribió la esposa de Ricky Montaner.

Stefi Roitman y Ricky Montaner celebraron el primer Día de los Enamorados estando casados

El pasado 14 de febrero, Stefi y Ricky celebraron su primer Día de los Enamorados, siendo marido y mujer.

Ricky Montaner fue el primero en agasajar a su esposa, el artista compartió una postal de Stefi Roitman y escribió: "Ya que hoy es el Día de los Enamorados, subiré puras fotos de mi enamorada", advirtiendo a los seguidores que hoy le dedicara sus publicaciones a la dueña de su corazón.



Stefi Roitman, por su parte, abrió el abanico del amor y publicó un tierno video junto a Mao, el perro que tienen juntos, donde expresó: "Enamorados nosotros", mientras Mao le ponía la pata sobre su brazo, pidiéndole que le haga mimos. Pero también le respondió las publicaciones a su marido.