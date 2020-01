El video hot de Vicky Xipolitakis para despedir el 2019

Sin dudas el año de Vicky Xipolitakis estuvo lleno de altibajos, después del nacimiento de Salvador Uriel, la modelo enfrentó un duro momento cuando se separó de Javier Naselli en medio de un escándalo.

Pero el 2019 culminó con otros aires y la rubia lo compartió en sus redes sociales con un sensual video. Con una provocadora malla enteriza, Vicky se mostró feliz por esta culminación y lo festejó con un perreo intenso. La diva se sumó al #tirepalantechallenge y bailó al ritmo de Daddy Yankee.

Días atrás, en una exclusiva entrevista con CARAS, Xipolitakis reflexionó sobre el año que pasó y fue contundente. "A pesar de todo lo que viví y de lo que muchos puedan pensar, para mí fue el año más hermoso de mi vida. Porque llegó mi hijo Salvador Uriel. Sí tuve momentos difíciles este año que me hicieron llorar bastante, pero todo me sirvió. Aprendí mucho y lo capitalicé para hoy sentirme muy fuerte y muy feliz. Hoy todo a mi alrededor es felicidad, entonces me resulta imposible no contagiarme", dijo.