El fuerte mensaje navideño de Vicky Xipolitakis junto a su hijo, Salvador

El piso que habita en la zona de la Recoleta porteña brilla por donde se lo mire. A pesar de ser habitado por una mujer súper activa y un bebé de un año al que no le falta ni un juguete, allí todo es orden y organización. Vicky Xipolitakis (34) recibe a CARAS como la mejor anfitriona. Su hijo, Salvador Uriel (1), grita de alegría entre Papa Noeles gigantes que hacen sonar sus campanas o sorpresivamente asoman por una gran caja de regalos. En el luminoso living, como ya lo hizo el año pasado, armó un gigantesco árbol de Navidad que domina todo el ambiente principal del departamento. También hay grandes renos, un antiguo caballito hamaca de madera, una familia de osos polares que marchan sobre la chimenea y un enorme pesebre en el que descansa el Niño Jesús custodiado por la Virgen María, José y los Reyes Magos. También hay otros dos grandes renos, luces y cintas blancas rodeando ramas y típicos adornos navideños en dorado. Ningún detalle quedó librado al azar. Ella personalmente se encargó de supervisar todo. También de preparar la ropa que lucirá esta especial Nochebuena, obviamente, en composé con su hijo, todo en tonos verdes y colorados.

—¿Qué significado tiene para Ud. la Navidad, fecha que casi coincide con su cumpleaños?

—La Navidad es la fiesta más importante para mí Siempre la viví así; desde chiquita. Porque es magia pura, alegría, paz, familia… Y renace El Niño Jesús. Mi hijo, mi mamá Elena y yo nacimos en este mes navideño. Por eso amo la Navidad y me hace muy feliz poder celebrarla con todos mis amores. En estas fechas soy de agradecer no de pedir, porque tengo una vida hermosa. Además, me encanta cumplir años por lo que dije, que me gusta ante todas la cosas celebrar la vida y festejar todo.

—¿Le gusta cumplir años o le preocupa el paso del tiempo a pesar de ser una mujer muy joven?

—El paso del tiempo no me preocupa porque hay muchos tratamientos anti-age y me los hago todos... (Risas)

—¿Hay tradiciones especiales en la “gran familia griega” para la celebración de Nochebuena y Navidad?

—La tradición que se cumple desde que era chica es que estemos todos juntos, en familia, y a las 12 en punto, esperar la llegada de Papá Noel que es mi mágica mamá que se convierte en la más maravillosa Mamá Noel y nos da los regalos a todos. Yo todos los años armo el arbolito el 8 de diciembre, como corresponde el día de la Virgen María, y toda la casa se viste de Navidad hasta en los detalles más pequeños.

—¿Qué cosas no deben faltar para que la Navidad sea perfecta?

—Para mí una Navidad perfecta es pasarla con la gente que amo. Rodeada por el amor de mis papás, mis hermanos, tíos, abuelos y desde el año pasado, más perfecta aún, con la llegada de Salvador, el gran amor de mi vida.

—¿Acaba de celebrar el primer año de su hijo pero para Ud. fue el más difícil de su vida..?

—Para nada… A pesar de todo lo que viví y de lo que muchos puedan pensar, para mí fue el año más hermoso de mi vida. Porque llegó mi hijo Salvador Uriel. Sí tuve momentos difíciles este año que me hicieron llorar bastante, pero todo me sirvió. Aprendí mucho y lo capitalicé para hoy sentirme muy fuerte y muy feliz. Hoy todo a mi alrededor es felicidad, entonces me resulta imposible no contagiarme…

—¿Ya es una mujer separada o aún falta firmar papeles?

—Mi abogado, el Dr. Martín Francolino. ya me informó que soy una mujer libre.

—¿Existe algún tipo de comunicación con el papá de Salvador o sólo hablan los abogados?

—No hay ninguna relación con el padre de Salvador. De ningún tipo...

—¿De qué vive hoy? ¿Cómo hace para pagar alquiler, expensas, comida, ropa, obra social…?

—La verdad es que tengo un papá ejemplar, Manuel, que me banca en todo y sin él no hubiera podido hoy estar viviendo ni alimentando y vistiendo a mi hijo. Por eso en este momento pienso muchísimo en todas las mujeres que no tienen una familia en la cual respaldarse. Porque yo hoy no sé qué haría sin ellos ni cómo viviría…

—¿Hoy se siente una mujer fortalecida, empoderada…?

—Siempre fui una mujer fuerte, y siempre me las arreglé para salir adelante. Pero sabiendo también que mi familia está detrás para ayudarme a cada paso. Obvio que todo lo que viví me fortaleció y me empoderó como mujer.

—¿Volvería a apostar por el amor?

—¡Siiiii! Amo el amor. ¡Yo soy amor y vivo dando amor por eso siempre es lo que espero recibir!

—¿No extraña la compañía de un hombre o el poder dormir abrazada?

—Sinceramente, no… Porque nunca lo tuve con mi pareja anterior, por eso no puedo extrañar lo que jamás tuve.

—¿Al mirar para atrás se arrepiente de algo de lo que hizo o dejó de hacer en su vida?

—Cuando me arrepiento de algo pido perdón y sigo para adelante. No dejo que nada me detenga.

—¿Además de los labiales, qué proyectos laborales tiene?

—Tengo muchos proyectos, ahora estoy por lanzar mi propia línea premium de zapatillas. Ya muy pronto la van conocer.

—¿Dónde va a pasar este verano?

—¡Lo voy a pasar en la playa pero de estacionamiento..! (Risas) Salvador me cambió la vida. Pero por ahora no planifiqué el verano y vivo día por día.