En las últimas horas, una antigua entrevista de Eugenia “La China” Suárez ha vuelto a captar la atención en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter) donde se viralizó un fragmento en el que la actriz revela su debilidad por los hombres que no solo generan admiración en ella, sino también en otras mujeres.

China Suárez

El video de la China Suárez donde revela su debilidad por los hombres más deseados

Con su estilo directo y espontáneo, la China confesó en esa entrevista su inclinación por los hombres “más deseados”, haciendo énfasis en como el atractivo, el éxito y el talento son aspectos que la cautivan. Algunas de sus frases textuales desataron todo tipo de comentarios.

“Creo que a todas las mujeres nos gusta tener al lado a un hombre al cual admiramos”, comenzó diciendo, y además agregó: “Y no somos las únicas que lo admiramos o que quisiéramos tener a su lado porque es lindo, le va bien o es talentoso”.

En un tono anecdótico, también relató una situación particular que vivió mientras estaba embarazada: “Una vez, estaba caminando con un novio por la calle, de la mano y embarazada. Y una chica le grito ´¡te amo!´ y yo estaba al lado. Me empecé a reír porque me pareció genial. Digo: ´mira hasta dónde llega la locura´. Pero, en el fondo, decía ´pero está conmigo´”.

Un video que resurge en un contexto particular

Esta entrevista, que ya había pasado desapercibida en su momento, cobre ahora una relevancia especial en medio de los rumores que finalmente confirmaron el romance entre la China y Mauro Icardi, ex pareja de Wanda Nara.

La relación de la actriz y el futbolista no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados del espectáculo, avivando el interés mediático y la curiosidad de los fanáticos. La confesión sobre su debilidad por los hombres talentosos y admirados generó nuevas interpretaciones entre los usuarios que conectaron sus palabras con la reciente noticia de su romance.

Mauro Icardi y la China Suárez

Además, las redes nos tardaron en revivir viejas polémicas y establecer paralelismos con otros momentos mediáticos en la vida de la China, conocida por estar vinculada sentimentalmente con figuras públicas de gran exposición.

En este contexto, la China Suárez sigue consolidándose como una de las personalidades más controvertidas y comentadas del mundo del espectáculo, demostrando que todo lo que dice y hace logra impacto en la opinión pública y, por supuesto, en las redes sociales.

N.L