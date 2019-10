Elecciones 2019: Luciana Salazar hizo una curiosa revelación antes de votar

Luciana Salazar se convirtió en una verdadera analista política mediante las redes sociales y generó una gran revolución en Twitter por sus datos sobre el clima electoral.

En esta jornada crucial para el futuro del país no fue diferente y la rubia se sinceró mediante su cuenta oficial. "Yendo a votar. No vote en las PASO decepcionada por gran parte de la política argentina, pero hoy me levanto consciente de que los retos futuros que le esperan a nuestro país deben ser afrontados por gente idónea y capaz. Votar siempre debe ser una celebración de la democracia", expresó para gran sorpresa de sus seguidores.

Luli fue foco de diversas críticas durante el último año por la veracidad de los datos que proporcionaba mediante sus redes. Muchos consideran que esa información era "dictada" por algún funcionario de alto rango aunque nunca se develó la identidad de él. Uno de los últimos cruces que tuvo la ex de Martín Redrado fue con "El mago sin dientes" quien la enfrentó en pleno aire de Bailando.

El humorista aseguró que las PASO “no fueron elecciones oficiales", a lo cual, Salazar le retrucó que “sirvió como una gran encuesta". "Te explico Luciana, la encuesta fue para decir quiénes iban a ser los candidatos oficiales, por eso quedaron los 6 candidatos. Este domingo creo que vamos a elegir el mejor candidato, que para mí es Mauricio Macri", remarcó y ella siguió: “Creo en las PASO y creo que puede haber una diferencia mayor. En la provincia era mayor aún”.