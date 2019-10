Cinthia Fernández, picante con Luciana Salazar: "Parece una tía borracha"

Luciana Salazar fue una de las protagonistas del último duelo del Bailando y superó a Sofía Pachano en el certamen. Pero, al parecer, el ritmo conformó a los jurados pero no a sus compañeros de certamen. Al menos así lo manifestó Cinthia Fernández quien, como es de público conocimiento, no tiene una buena relación con la rubia.

Durante le emisión de este viernes en el Bailando, los integrantes de Los ángeles de la mañana debatieron sobre este duelo y fue la morocha quien se despachó contra "Lulipop". “En este ritmo están pidiendo demasiadas explicaciones y no era muy difícil de entender”, tiró la novia de Martín Baclini. “El jurado tenía que sentir algo con lo que estaba viendo. ¿O me vas a decir que Luciana bailó mejor que Sofía? No”, agregó. “¿No bailó mejor Luciana?”, le chicaneó De Brito. “No, era una tía borracha”, disparó la morocha sin piedad.

Durante esta semana Cinthia estalló en llanto en LAM por sus fuertes cruces con la rubia. "Pasó que con él discutimos fuera de cámara por lo que había dicho Luciana. Esta mujer me está haciendo mal, me está trayendo muchos problemas... ¡basta de esta saña!, esta mujer me está destruyendo”, dijo en Los ángeles de la mañana visiblemente consternada. "Yo quiero dejar en claro que yo sé la persona que tengo al lado y todo lo que hizo por mí”, agregó entre lágrimas.