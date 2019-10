Cinthia Fernández y Martín Baclini: ¿están separados?

Desde que su pelea con Luciana Salazar se intensificó en el Súper Bailando, Cinthia Fernández y Martín Baclini decidieron poner punto final a su relación. La noticia la confirmó Angel de Brito en su programa El espectador de CNN radio.

“Él decidió terminar la relación, Cinthia vino a Los ángeles de la mañana llorando, muy mal, cansada y mareada”, compartió el conductor. Y agregó: “Hay que ver qué pasa la semana que viene en el Súper Bailando. Él dijo que Cinthia fue la primera mujer que lo enamoró”.

La crisis, que comenzó por los fuertes celos de la morocha hacia Lulipop, se profundizó por los constantes idas y vueltas y esta mañana en LAM, la morocha dio indicios del mal momento. Consultada por Ángel de Brito, la panelista se quebró y si bien no quiso ahondar sobre los motivos de su fragil estado, aseguró que está pasando por un "problema personal".

"No estoy bien, no lo puedo disimular", agregó Cinthia en ese momento pero no confirmó la distancia.

¿Será definitivo?