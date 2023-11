Javier Milei y Sergio Massa se enfrentaron en una jornada histórica este domingo 19 de noviembre. El balotaje midió a dos modelos de país muy diferentes. El proceso de votación cerró a las 18 horas y de inmediato, comenzaron a surgir los resultados de boca de urna.

Los primeros resultados de la jornada y que eran retransmitidos por canales de noticias, daban una tendencia favorecedora al líder de la Libertad Avanza. Asimismo, los analistas políticos coincidían en que era un proceso con datos inéditos.

En este contexto, luego de las 20 horas, Sergio Massa desde el búnker de Unión por la Patria reconoció la derrota ante Javier Milei. Agradeció a la militancia peronista y a los fiscales que estuvieron acompañándolo en cada centro de votación. "Los resultados no son lo que esperábamos. Me he comunicado con Milei porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatros años", destacó.

Desde su centro de concentración, Javier Milei emitió su primer discurso como presidente de la Argentina. Con euforia y presentado por su hermana Karina Milei, el nuevo Jefe de Estado expresó: "Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron y que hicieron posible que esto fuera posible. Gracias por el equipo que ha venido trabajando por dos años para que esto fuera posible. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella, nada de esto hubiera sido posible. También quiero agradecerle a ese gigante que se ha mantenido en la oscuridad, Santiago Caputo que es el arquitecto de todo esto", partió señalando.

Asimismo, agradeció a los fiscales de mesa de La Libertad Avanza y a los del PRO. "Quiero agradecerles al expresidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente pusieron el cuerpo para lograr el cambio que la Argentina necesita".

"El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás (...) Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Quiero decirles a todos los argentinos y dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a esa nueva Argentina serán bienvenidos, no importa de dónde vengan", destacó el dirigente libertario, asegurando que en esta nueva Argentina no hay espacio para la violencia. Por otra parte, le hizo un llamado al gobierno de Alberto Fernández para que "se hagan cargo" de culminar su mandato.

Javier Milei fue enfático en llamar a trabajar en unidad y aseguró que desde este lunes a primera hora de la mañana iba a empezar a laburar para resolver los problemas que afectan a todos los argentinos.

