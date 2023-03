Eliana Guercio presentó oficialmente en televisión a Luca, su hijo menor, junto al arquero Sergio Chiquito Romero.

La panelista de EPA, el ciclo matutino de América que conduce Nicolás Magaldi, fue al piso con el niño de un año y sorprendió por su parecido con su papá.

“No podía llegar, yo no tengo agua, no tengo luz, no tengo internet, no tengo teléfono, no tengo nada, pero mirá, lo tengo a este bombón, que nos mira todos los días”, dijo la ex modelo quien contó su realidad antes de llegar al piso.

“Lo saqué de la casa, no lo iba a dejar, se estaba muriendo de calor y ni agua para manguerearlo”, dijo sobre el motivo que eligió para llevarlo a América.

Cómo están hoy las hijas de Eliana Guercio

La familia de Eliana Guercio y Chiquito Romero también está compuesta por tres niñas, Jazmín, Chloe y Meghan, de las que la diosa también muestra fotos en sus redes sociales.

"Mis chicas grandes", escribió Eliana tiempo atrás junto a una publicación en donde destacaron Jazmín y Chloe, de 12 años y 9 años, respectivamente. En las fotos se podía ver lo mucho que crecieron sus hijas y lo cambiadas que están.

Jazmín, Chloe y Meghan, las hijas mayores de Eliana Guercio.

Luego, en otra publicación del fin de semana, Guercio compartió una salida de toda la familia para ir a ver Disney on Ice, el espectáculo sobre hielo que todos disfrutaron.