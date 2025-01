Elina Costantini súper embarazada: las fotos en Punta del Este

Elina Costantini (34) sabía que la Virgen de Guadalupe, la de Fátima y San Expedito no le iban a fallar. Insistentemente les pidió cumplir ese sueño que al principio se mostró esquivo.

“Siempre supe que iba a ser madre, pero no sabía cuándo. Se me hacía larga la espera, pero siempre tuve fe”, admitió la esposa de Eduardo Costantini. El miércoles 1 de 2025, a las 15:50, Elina y su gran amor salieron de su mansión esteña de Punta Piedras bautizada “Nuestro Amor”, pasaron unas horas en la playa y fueron retratados por CARAS.

La pareja bajó a la playa desde su casa en Punta Piedras.

“Muy Feliz Año 2025, el año que deseábamos con toda la fuerza de nuestro corazón la llegada de nuestra amada hija Kahlo Mila gro. Ella es nuestra creación, el resultado del amor de nuestras vidas que llega para completar esta familia hermosa que hemos creado, Muchas gracias DIOS, muchas gracias VIDA”, expresó Elina.

Eduardo y Elina esperan la llegada de su beba para el 10 de enero.

Y, sobre el nombre que eligieron para la beba, Elina afirmó: “Soy muy fanática de Frida y me gusta lo que el nombre representa, ese espíritu de valentía y expresión genuina. Llamar a mi hija así es una forma de homenajear a esta gran artista. Desde que estoy embarazada, siento que Kahlo Milagro me acompañó en cada paso que di de una forma especial, diría que me enriqueció como mujer y profesional”.

La modelo explicó porqué eligió llamar Frida a su hija por nacer.

Respecto al segundo nombre elegido para su beba, Eduardo agregó: “Elegimos Milagro porque justamente es un milagro volver a ser padre a mis 78 años. Es una gran alegría”.

Frente a las numerosas olas y en una tarde soleada, la fundadora de Semana de la Alta Costura Argentina y el presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), fueron captados por el fotógrafo de CARAS en un momento de intimidad y agradecimiento.

En la celebración de Fin de Año, el empresario reunió a sus hijos, nietos y bisnietos.

El nacimiento está previsto para el 10 de enero, por eso, la pareja tiene previsto trasladar se a Buenos Aires unos días antes. Elina también contó que Eduardo: “Está todo el día pendiente, desde que amanecemos tocándome la panza, hablándole a la beba. Dice que es como si fuera su primer hijo, porque los otros ya son grandes. El más chico tiene 22. ¡Hasta quiere estar en el parto porque antes no estuvo en ninguno! A lo mejor es porque estaba más concentrado en el tra bajo, con la mente en otra cosa. Yo creo que cuando conocés al amor de tu vida, tener un bebé con esa persona es una bendición.”

Texto: Fabián Cataldo.

Fotos: F. De Bártolo/Perfil