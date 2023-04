Elina y Eduardo Costantini enamoradísimos en Punta del Este

Eduardo Costantini (76) y su esposa, Elina Costantini (32) despejaron todos los rumores de crisis en Uruguay, durante la Semana Santa la que allí llaman Semana de Turismo, que concluye en lo que habitualmente conocemos en la Argentina como Domingo de Pascua.

Más allá de diferencias culturales y religiosas, para el alma humana parece ser una fecha que no escapa a revelaciones y confirmaciones. La cámara del paparazzi de CARAS retrató con imágenes exclusivas a Eduardo Costantini y a Elina Costantini en ese domingo tan significativo para católicos de todo el mundo, y especialmente para estos dos enamorados que vienen de enfrentar una bravísima temporada de rumores, que a pesar de sus desmentidas, seguían alimentando suspicacias.

Elina y Eduardo Costantini enamoradisimos en Punta del Este

Las fotos (como siempre la prueba más fidedigna por exponer lenguaje corporal, gestos y miradas imposibles de falsear) fueron tomadas en “Nuestro Amor”, la residencia uruguaya que la Top Model y el empresario poseen en El Chorro, un balneario de Maldonado. Allí, el juego de piel y química de la pareja se fundió con el entorno, y muchas de las versiones que hablaban de crisis se desmoronaron.

Elina y Eduardo Costantini enamoradisimos en Punta del Este

Elina y Eduardo Costantini, juntos haciéndole frente a todo y a todos

La Primera Dama del Imperio creado por su marido, Fundador y Presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), y uno de los empresarios más ricos de la Argentina, luciendo una elegante microbikini mostró porqué fue la Musa del recordado Jorge Ibañez, con una imagen y silueta esculturales. Después de almorzar, la pareja bajó a la playa, aprovechando que el día estaba espectacular y que la alta temperatura invitaba a pegarse un chapuzón en el mar. La mujer que en sus redes se presenta a sí misma como Model High Couture/ Business Model y Felizmente casada con Eduardo Costantini, viene de celebrar su tercer año de casada (el Civil fue en febrero de 2020, en el Hotel Alvear) y no pudo disimular que la pasó mal con los rumores que corrieron en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Elina y Eduardo Costantini enamoradisimos en Punta del Este

Todo empezó cuando la empresaria y abanderada de causas solidarias publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a su esposo. “Muy Feliz 2023”, escribió acompañando la imagen con su deseo de Año Nuevo con distintos emojis en donde se podían distinguir emoticones de dos bebés. En la foto además se podía apreciar a la pareja abrazándose y una incipiente pancita de Elina que parecía lucir algunos meses de embarazo. En el programa “Intrusos” (América), la periodista Karina Iavícoli redobló la apuesta (o la triplicó): “Parece que son tres”, señaló la panelista, sugiriendo que Elina estaba embarazada de trillizos, y que había hablado con Claudia, la madre de la modelo.

“Ayer empecé a averiguar cuándo corría este rumor y ella me dijo ‘parece que son tres’. Dos sí y me están por confirmar el tercero”, dijo Karina. Sin embargo, en el mes de febrero a través de una historia en Instagram, la pareja desmintió la información: “Queremos comunicarles que son falsas las versiones que circulan por los medios de nuestro embarazo. No estamos embarazados”, publicaron Elina y Eduardo. Y agregaron: “Por favor, les pedimos respeto por nuestra salud y tranquilidad!”. Fuentes cercanas al matrimonio le confiaron a CARAS que lo que realmente sucedió es que la modelo y el empresario sufrieron una pérdida muy grande que los hizo más sabios y fuertes. Como consecuencia del perjuicio que trajo lo sucedido para la salud de Elina, las mismas fuentes le confiaron a esta revista que parte de un entorno muy mal intencionado aprovechó ese momento horrible para inventar todo tipo de cosas con el objetivo de separar a Elina y Eduardo.

Elina y Eduardo Costantini enamoradísimos en Punta del Este

A la modelo le llevó muchísimo tiempo estabilizar su cuerpo y su estado emocional. Días después, la temporada de rumores volvió a alimentarse de otra versión. Se llegó a decir que el matrimonio atravesaba una profunda crisis y que estaban a punto de separarse, preanunciando hasta la posibilidad de un divorcio millonario. La periodista Maite Peñoñori dijo: “Eduardo Costantini y Elina están atravesando una crisis muy fuerte y muy importante, y todo parece indicar que esto va a derivar en un divorcio muy pesado y que va a involucrar millones (…). Lo que pasó, según me cuentan, es que ellos estaban en el Uruguay viviendo o pasando sus vacaciones, eso no lo tengo tan claro. Entonces fue un amigo de él a visitarlos, y Costantini le reprochó que hacía mucho que no se veían y que no hablaban, pero quedó estupefacto cuando este amigo le dijo: ‘Pero cómo me decís esto si me tenés bloqueado en WhatsApp”. La especialista en espectáculo continuó argumentando: “Pero claro, Costantini no lo había bloqueado y ahí sospechó que ese bloqueo y muchos otros que tenía en su celular los había hecho ella. Se pelearon, discutieron fuerte, él se enojó mucho y le pidió que se fuera de la casa. Y ella le avisó que ‘antes de que me vaya de esta casa tenemos que arreglar la cuestión económica’. Y bueno, todos sabemos que Costantini es uno de los hombres más ricos del país”, agregó Peñoñori.

Elina y Eduardo Costantini enamoradísimos en Punta del Este

Como no podía ser de otra manera, no tardó en llegar la desmentida. El propio Costantini se comunicó con distintos integrantes del programa para negar todo. “No hubo ni siquiera una discusión y estamos más juntos que nunca”, fue el mensaje. Según las mismas fuentes a las que accedió CARAS, la versión de la separación que comunicó esa periodista fue una artimaña también difundida por ese entorno malicioso que se aprovechó de la dramática experiencia que vivía el matrimonio por la pérdida y la complicación de salud de la modelo. El deseo expreso del matrimonio de convertirse en padres de su propio hijo quedó en evidencia cuando Elina le confesó a CARAS: “Eduardo sueña con ser padre de un hijo mío, porque repite una y otra vez que soy el gran amor de su vida (…). El tuvo tantos hijos, y su madre tuvo trece. Todos sus hermanos también tienen muchos hijos. Por eso se sabe que él es un hombre súper fértil, pero hay momentos para todo. Creo que Dios decide, ni antes ni después, justo cuando debe ser. ¡No le tenemos miedo a la edad! Soy súper joven y él es muy fértil”.

Lo concreto es que Elina y Eduardo fueron fotografiados por CARAS, sorprendidos en Punta del Este, en un momento de intimidad, disfrutando de un día hermoso, metiéndose al mar y exhibiendo ante la Naturaleza una química inocultable. Mimos, besos y un amor evidente que desmienten toda clase de rumor.