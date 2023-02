En las últimas horas, Eduardo Costantini hizo frente a los rumores de crisis con Elina Fernández. En sus redes sociales, el empresario desactivó las teorías que sostienen una separación de la modelo. Además, le declaró su amor en público.

Con una foto en sus redes sociales, el empresario se hizo eco de los rumores que se dispararon en Intrusos, horas antes. "No estamos separados. ¡¡Unidos por siempre y para siempre VOS y YO!!", escribió junto a dos emojis de corazón.

Eduardo Costantini hizo frente a los rumores de crisis con Elina Fernández

Previamente, en Intrusos, Maite Peñoñorio había dado detalles de la supuesta crisis. "Elina y Eduardo Costantini están en crisis. No hubo infidelidad, ni terceras personas involucradas. Eduardo parece que empezó a alejarse mucho de su círculo, de sus amigos y de su familia, incluso de sus hijos. Cada vez los veía menos a ellos y as su nietos", había dicho la periodista.

Y explicó: "Lo que me dicen, tanto de un lado como del otro, es que los dos son muy simbióticos y cortaron vínculo con mucha gente cercana". Mas tarde, a partir de una situación que contó, la panelista comentó que el empresario le había pedido a su pareja que se fuera de la casa, y esta le habría contestado: "Hasta que no arreglemos lo económico, no me voy".

Lo cierto es que, estos rumores pierden fuerza tras el claro mensaje que publicó el empresario desde sus redes sociales, donde, por el contrario, se lo ve muy feliz teniendo a su lado a Elina Fernández.

Eduardo Costantini y Elina Fernández rompieron el silencio sobre el embarazo de trillizos: "Les pedimos respeto"

Eduardo Costantini y Elina Fernández despertaron rumores de embarazo, luego de que publicaran un post a inicios de este 2023 con emojis de bebés. Esto hizo creer a la prensa de que la parejita estaba en la dulce espera. "¡Muy feliz 2023!", expresó efusiva la modelo junto a la postal en la que se la ve abrazando al empresario.

Es importante mencionar que a principios del 2022, Costantini había manifestado sus deseos de convertirse en padre junto al amor de su vida, por lo que esta publicación generó que todos sus seguidores soñaran de que este deseo se había vuelto realidad.

Por otra parte, en Intrusos, la periodista Karina Iavícoli aseguró que el embarazo entre Eduardo Costantini y Elina Fernández ya era un hecho. Incluso, afirmó que la espera era por triplicado. ‘’Parece que son tres’’, reveló y agregó: ‘’Dos sí, y me están por confirmar el tercero’’, enfatizó.

No obstante, a través de sus redes sociales, Eduardo Costantini desmintió la información por medio de un comunicado. "¡Muy buenos días para todos! Queremos comunicarles que son falsas las versiones que circulan por los medios de nuestro embarazo. No estamos embarazados", partió descartando el empresario. Seguidamente, pidió respeto por su privacidad y por la de su pareja, Elina Fernández: "Por favor, les pedimos respeto por nuestra salud y tranquilidad. Muchas gracias", sentenció.