Los mejores videos del primer show de Emilia Mernes en el Vélez

Emilia Mernes es una de la más importantes y seleccionadas cantantes de nuestro país. pero también a nivel internacional en las diversas plataformas y shows que realiza. Con diez Movistar Arena completamente Sold Out, una mega gira por España, México, Paraguay y Argentina, la cantante de 27 años se constituye como una Pop Star con todas las letras.

Este 12 de octubre, la joven comenzó con la primera de sus 4 presentaciones en el Estadio de Vélez Sarsfield. Consagrando su carrera, Emilia Mernes presentó su mp3 Tour en Buenos Aires con una performance exquisita que mezcla looks de los 2000´, exclusivos artistas invitados y enormes coreografías que enloquecen a los fanáticos.

Emilia Mernes es una de la más importantes y seleccionadas cantantes de nuestro país. pero también a nivel internacional en las diversas plataformas y shows que realiza. Gracias a su gran éxito, la cantante de 27 años comenzó una gira que ya tuvo su primera presentación este 12 de octubre en el estadio Vélez Sarsfield.

Sin dudas, este 2024 será un año clave en la historia artística de Emilia. El éxito de su álbum “mp3” y nominación al Latín Grammy como “Mejor Álbum Vocal Pop” la llevo a constituirse como una Pop Star con todas las letras y traspasar las fronteras con su música.

Los shows en Vélez Sarsfield son la cúspide de un recorrido artístico y la afirman como una de las cantantes más jóvenes en revolucionar la industria musical con sus canciones que marcan un hito en toda una generación. Así, Emilia Mernes observa la multitud que convocó y no puede contener las lágrimas: “Cuando era chiquita y tocaba la guitarra en mi pieza sentía que eso era algo enorme y que no necesitaba nada más. Pero, esto es muy gigante, no entiendo en qué momento mi vida se convirtió en todo esto”.

Las artistas argentinas encabezan un verdadero fenómeno para la música nacional en particular y la de habla hispana en general. En marzo del 2023, Lali marcó historia al convertirse en la primera mujer en llenar un estadio Vélez. Luego, María Becerra logró agotar las entradas para sus dos conciertos en el River Plate. Y, ante un público de 50 mil personas, Emilia Mernes celebró el inicio de un nuevo récord femenino: agotó los cuatro shows que tiene pautados en el Estadio José Amalfitani.

De esta manera, la joven artista argentina se encuentra escribiendo historia dentro de la industria musical y marcando un hito dentro de la cultura de nuestro país. Emilia Mernes enamoró a los fanáticos que se encuentran con ansias de disfrutar de los próximos shows que se vienen.

