La reconocida cantante a nivel nacional e internacional, Emilia Mernes, viene de formar parte de la ceremonia inaugural de los Premios Juventud, pertenecientes a Puerto Rico y que se celebran anualmente para galardonar a los artistas hispanos.

La compañera de vida de Duki desde hace tres años y medio es un símbolo de la música juvenil y creció rotundamente en su carrera. Cabe recordar que fue parte de la banda uruguaya Rombai y posteriormente fue crecimiento como solista.

La incómoda pregunta hacia Emilia Mernes

En este caso, tras su participación en el evento musical de la isla caribeña estuvo siendo entrevista por un influencer mexicano y le tocó vivir un momento incómodo. La primera consulta a Emilia Mernes fue por si encontraba en pareja con un hombre, mujer o hacía su vida de soltera y Alex Montiel se animó a incluirse.

La respuesta fue contundente: "No. Estoy en pareja hace tres años y medio. Estoy muy enamorada, demasiado". Luego, el encargado del reportaje manifestó que si pasa Centroamérica no cuenta que esté en pareja, lo que generó la rápida contestación: "¿Cómo que no? Si. Encima mi novio está acá, no te hagas el piola".

Emilia Mernes y Duki en Disney.

Alex Montiel es un reconocido influencer mexicano que invitó a una entrevista a Emilia Mernes, pareja del cantante Duki, y allí todo parece bien encaminado hasta que ella sintió incomodidad y tuvo que poner un límite antes las consultas recibidas.

El entrevistador, luego de los interrogantes realizados sobre su situación amorosa actual, le expresó que Duki alguna vez le había pedido consejos cuando ellos (Emilia y Montiel) estuvieron juntos. "Yo te acabo de conocer querido, por favor", afirmó la cantante.

Por último, Montiel argumentó que las artistas bellas como ella no debieran estar en pareja porque eso responde al marketing de la vida. Frente a esto, Emilia Mernes aseveró: "Eso me parece una pelotud*z. Siento que la gente ama mi relación con Mauro (Duki). Nos aman juntos".

BL