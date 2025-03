Elba Marcovecchio y Wanda Nara se encuentran protagonizando un fuerte escándalo que nació a partir de un tweet que hizo la empresaria el día viernes 28 de marzo. La modelo arremetió con su pluma contra la letrada y la catalogó de “chorra”.

A partir de este calificativo, la abogada dio en LAM su respuesta ante las presuntas amenazas de la hija de Nora Colosimo. En medio del caos mediático, Bárbara Lanata ingresó a escena y dio su opinión sobre lo sucedido ante Guido Záffora.

Wanda Nara y Elba Marcovecchio

Qué opina Bárbara Lanata sobre Elba Marcovecchio y Wanda Nara

El viernes pasado Wanda Nara decidió utilizar su cuenta de X como herramienta para difundir un rumor acerca de Elba Marcovecchio. “En estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor que quizás las hijas y la ex, que donó un órgano, deberían saber…”, adelantó la expareja de Mauro Icardi.

El polémico tweet de Wanda Nara contra Elba Marcovecchio

Sin embargo, una voz ajena al conflicto, dio su veredicto sobre la disputa. Se trata de Bárbara Lanata, la hija mayor del difunto conductor de Radio Mitre. La misma se comunicó vía WhatsApp este lunes 31 de marzo con el panelista de “El Diario de Mariana”, Guido Záffora, para brindarle su visión sobre lo ocurrido.

“Ví lo que dijo Wanda, no sé a qué se refiere. Ella tiene mi teléfono, no me llamó. No me quiero meter porque evidentemente es un tema de ellas y me metieron en el medio”, leyó el panelista a partir del supuesto textual que Bárbara Lanata le habría enviado.

A pesar de que el vínculo entre la hija mayor de Jorge Lanata y su última esposa se vio deteriorado desde la internación y posterior muerte de él, ambas parecieron encontrar un punto en común para defenderse de los dichos de Wanda Nara.

Elba Marcovecchio al escuchar el mensaje de Bárbara concordó con ella. “Tiene razón. Me parece muy bajo (lo de Wanda)”, aseguró en armonía con la declaración de la primogénita del periodista.

Bárbara Lanata, Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Bárbara Lanata rompió el silencio sobre la fuerte acusación de Wanda Nara contra Elba Marcovecchio y afirmó que desconoce los dichos de la modelo. La primera hija de Jorge Lanata llegó a un acuerdo con la viuda de su padre, teniendo como intermediaria a la expareja de Mauro Icardi.

C.G.