Exactamente hace un año Netflix confirmaba la tercera temporada de la aclamada serie ‘’Emily in Paris’’, además anunciaba una cuarta para seguir con la historia de la joven de Chicago enamorada de París, sus aventuras amorosas y sobre su trabajo en la industria fashion.

Con el estreno de la tercera temporada y con el sorpresivo final, los fanáticos de la serie están ansiosos que sucederá en los siguientes episodios. En una exclusiva entrevista a Entertainment Weekly, la actriz Lily Collins que se pone en la piel de Emily, aseguró: ‘’desearía que empezará de inmediato la cuarta temporada’’.

Hasta el momento Netflix no anunció la fecha exacta para el estreno de la nueva temporada, sin embargo, las hipótesis comienzan a florecer, tales como que no sería raro que la serie se pueda ver en diciembre de 2023. Según Variety, la tercera y cuarta temporada se rodaron juntas, por lo que problemas de producción no habría.

LIly Collins anunciado la tercera y cuarta temporada de Emily in Paris

El propio productor de la serie, Darren Star y creador de títulos que quedaron para la historia como ‘’Sex in the city’’ y ‘’Sensación de vivir’’, explicó a Forbes que no sabía con exactitud la extensión de Emily in Paris: ‘’Creo que es porque descubres muchas cosas haciendo la serie, ya que el mundo de los personajes sigue evolucionando. Aquí veo oportunidades de crecimiento’’.

Para el reparto se los espera a: Gabriel, Camillle, Alfie para responder las incógnitas que dejaron con la boca abierta a los fanáticos de la serie, además de las decisiones que deberá tomar Emily, acompañada por su mejor amiga, Mindy. Tampoco se descarta la aparición de personajes nuevos en el ámbito laboral o en el amor.

Emily en París: Netflix lanzó el tráiler de la tercera temporada

Asimismo, el personaje de Alfie, tiene mucho por decir. El mismo actor, Lucien Laviscount, expresó sobre lo que espera de su personaje y desarrollo en la cuarta edición: "Personalmente, necesito cerrar ciertas cosas, sea lo que sea", dijo. "Así que supongo que con Alfie y Emily, ya sea un cierre o una amistad o lo que sea, ¿explorar eso? Sé que se ha explorado, pero creo que su relación es diferente a la de Gabriel y Emily. Así que sería interesante explorar eso. Pero, como digo, me apunto a lo que sea.

Además, aclaró que: "Me gustaría que Alfie se posicionara un poco más dentro de la empresa con Antoine. Creo que sería una buena idea jugar con eso dentro del trabajo: las dos empresas luchando entre sí", cerró el actor.