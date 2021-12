Agustina Cherri, en el cumpleaños de su hijo Nilo, publicó unas fotos que sorprendió a sus fans por el increíble parecido

Agustina Cherri enterneció a todos sus seguidores con unas fotos de su hijo Nilo por su cumpleaños. El pequeño, fruto de la relación que mantuvo la actriz con Gastón Pauls, está festejando hoy sus diez años de vida. Junto a las imágenes, Agustina Cherri escribió un dulce mensaje para el pequeño: "10 años de vos mi Niño río. Mi debilidad. El amor de mi vida. Nilo, mamá te ama".

"Sos una fotocopiadora", "Tenés una fotocopiadora en el útero. Son iguales a vos, que lindo debe ser eso" y "Los hijos de Agustina Cherri son más iguales a Agustina Cherri que la misma Agustína Cherri", fueron algunos de los comentarios que escribieron sus followers ante el notorio parecido de Nilo y su hermana mayor Muna a la actriz.

Agustina Cherri y su hijo Nilo son casi iguales.

El saludo de su papá y de su hermana

Gastón Pauls tampoco quiso dejar de saludar a su hijo y le dedicó un extenso mensaje: "Vos cantándome una canción inventada en un idioma nuevo.Vos embarcándome en un viaje único. Vos riendo la mejor risa del universo. Vos y tu bondad inconmensurable. Tu sensibilidad. Tu humor. Tu sencillez. Tu timidez profunda. Tus abrazos. Vos mirando por la ventana del auto sumergiéndote por enésima vez en el alma de algo más grande. Vos cuando me explicás todo eso que yo no se. Vos y tu cara cuando querés llorar. Nuestras luchas libres que siempre terminan porque no aguanto más el amor y te abrazo y te beso. Vos colgándote de mi espalda. “Papá Contame uno de Picuti”. Vos superhéroe. Vos y yo en el cine. Vos actuando. Vos abrazándome de nuevo. Vos mas bueno aún. Vos y tu amor por los animales. Vos y yo. La emoción de verte crecer. A donde sea si es con vos, Nilo de mi alma. Te amo como nunca creí que podría amar. Gracias por hacerme tu padre. Feliz cumpleaños".

Por su parte, Muna Pauls, su hermana mayor, también le escribió en sus redes: "Mi superhéroe favorito. Siempre juntos. Feliz cumple. Te amo y te admiro".

Una de las fotos que publicó Gastón Pauls con Nilo por su cumpleaños.

Como mamá y papá

Hasta hace poco, quien mantenía un perfil más alto era Muna, la primogénita de Agustina Cherri y su ex Gastón Pauls. Durante la cuarentena, subió varios videos cantando y no dejó de recibir elogios por lo bien que lo hacía. Sin embargo, su hermano Nilo, parecía no querer llamar la atención y se mantenía fuera de las cámaras familiares.

Luego, paulatinamente, Agustina Cherri lo fue mostrando cada vez más, hasta que finalmente pudo verse su rostro por completo. De hecho a principios de diciembre, la protagonista de la serie 1-5/18 (eltrece) contó que Nilo la había acompañado a grabar, junto a varias fotos de su hijo. "Trabajando con la madre", escribió. Evidentemente, todo indica que seguirá los pasos de sus padres, o algo muy parecido.

Agustina Cherri también saludó a Nilo en sus historias.

En septiembre, la actriz habló de Muna en "La noche de Mirtha" y contó que había un recurso de amparo por el que no se le podía mostrar la cara. Hasta que un día se sentó y le dijo: "Mamá quiero mostrar lo que hago". Después comentó que la pequeña de 12 años está componiendo sus canciones y por grabar un disco con sus temas. "Ella tiene un manejo (de la situación), una relajación… eso me da tranquilidad. Tiene muy en claro lo que quiere. La llamaron de una compañía para grabar un disco y dijo que no porque la iban a llevar para otro lado”, agregó.

Todo indica que algo similar sucedió con Nilo, a quien tanto Agustina Cherri como Gastón Pauls ya muestran sin problemas.