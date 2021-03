En el mes de la mujer, Valeria Mazza fue distinguida con un importante galardón

En el mes de la mujer, Lifetime premió a 5 mujeres protagonistas en América Latina en la primera edición de los Latin America Lifetime Awards. La elegida de Argentina, fue Valeria Mazza.

En una ceremonia que se realizó de forma virtual, también estuvieron presentes las otras mujeres premiadas: la psicóloga chilena Pilar Sordo, Daniella Álvarez, la presentadora colombiana que fue amputada de una pierna tras una intervención quirúrgica y es embajadora de buena voluntad de Unicef, Ana Baquedano, de México, víctima de una porno venganza a los 16 años, activista y defensora de los derechos de las víctimas, impulsó la ley contra el Ciber Acoso en su país y la brasileña Cibele Racy, elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo. Elevó la calidad de la educación pública en la promoción de derechos humanos, igualdad racial y de género.

Cada una de ellas tuvo su espacio para manifestarse y agradecer. Cuando llegó el turno de Valeria, ésta no pudo disimular su profunda emoción y se manifestó: "Es un honor enorme y me puse feliz cuando me enteré del premio y que me habían elegido. Y más aún compartirlo con estas mujeres estupendas que hacen honor a la mujer por las causas que defienden y por su trabajo diario".

Con un vestido colorado y sosteniendo el galardón en su mano, Vale continuó: "Un premio es una caricia al alma y lo quiero compartir con todas las mujeres que inspiran a seguir adelante y a luchar por la discriminación, la desigualdad y por buscar la equidad entre los seres humanos".

La esposa de Alejandro Gravier, sentada delante de una biblioteca en la que se pueden ver las fotos de su familia, agregó: "A los 13 años participé como voluntaria de Olimpíadas especiales y a partir de allí cambió mi visión del mundo". Hoy, la empresaria asegura que se suma a las causas que tienen que ver con la niñez, la educación, la salud y la discapacidad.

Este premio, en su primera entrega, creado por Lifetime es un homenaje a las mujeres que con su labor y testimonio exaltan los valores de la mujer en la sociedad, y está dedicado a las que rompen paradigmas, que son inspiración para sus pares y representan los desafíos, luchas y logros de latinoamericanas en el mundo.

Valeria Mazza fue condecorada por la Embajada de Italia

Valeria Mazza fue condecorada por la embajada de Italia con la “Ordine della Stella d’Italia”, en reconocimiento por su compromiso con los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, en especial con aquellos que poseen alguna discapacidad.

El acto se realizó en el marco del ciclo organizado por la representación diplomática denominado “In Genio Italiano”, para conmemorar los 500 años del fallecimiento de Leonardo Da Vinci, y cuyo propósito es celebrar el ingenio que continúa inspirando al mundo en su camino hacia el progreso en el arte y la empresa, la tecnología y la literatura, la música y la innovación, la arquitectura y la ciencia.