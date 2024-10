En medio de la interna familiar por Jorge Lanata, Bárbara Lanata sorprendió con un fuerte mensaje en las redes sociales que parecería estar dirigido a Elba Marcovecchio. La hija del periodista tuvo un tenso cruce con la esposa del conductor, lo que desató un conflicto familiar mientras el presentador sigue internado en la clínica Santa Catalina, tras ser trasladado del Hospital Italiano.

La mayor de las hijas del periodista compartió en su cuenta de Instagram un mensaje contundente que dejó a todos sus seguidores sorprendidos. Publicó una captura del capítulo 7 de la tercera temporada de la serie Industry, donde se leen las líneas: "Acepta la culpabilidad de tu familia y continúa con tu vida". "¿Cuál vida?", añadió Bárbara en lo que muchos interpretaron como una indirecta para Elba Marcovecchio.

La fuerte discusión entre Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio

Desde que el periodista fue hospitalizado, ha surgido una fuerte disputa interna en la familia, la cual salió a la luz con un polémico audio. “Buen día. ¿Qué te pasa?”, comenzó Barbara. "Nada", siguió en el mismo tono Elba.

La hija de Lanata menciona que había oído que su padre había estado “delirando”, a lo que Elba responde sin rodeos: “Bueno, estaba delirando. Te pueden contar las chicas. Me tengo que ir”.

Bárbara Lanata, buscando una oportunidad para hablar, insiste:“¿Podemos hablar nosotras un segundo?”. Sin embargo, Elba responde con firmeza: “No, no lo leí (el mensaje). Me voy. En otro momento hablamos”. Frustrada por la negativa de la abogada, Bárbara le replica: “No puede ser que no podamos hablar nunca, te mandé 20 mensajes”. Finalmente, Elba Marcovecchio cierra la conversación con una contundente frase: “No voy a hablar con tus mentiras”.