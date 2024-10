En medio de un delicado estado de salud que ya lleva más de 100 días, Jorge Lanata enfrenta no solo una batalla por su recuperación, sino también tensiones familiares que salieron a la luz en medio de la angustia que atraviesa su entorno cercano. La mala relación entre sus hijas, Bárbara y Lola Lanata, y su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, escaló a una situación extrema en donde se hicieron graves acusaciones presentadas ante la Justicia.

Ahora, en medio de este conflicto, salió a la luz un fuerte audio que confirma que la situación familiar está lejos de ser pacífica. El audio en cuestión fue dado a conocer por el periodista Diego Estévez en el programa A la Tarde, y se escucha una acalorada discusión entre Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio, grabada en las instalaciones de la clínica Santa Catalina, donde el periodista permanece internado tras ser trasladado desde el Hospital Italiano.

La fuerte discusión entre Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio

El intercambio comienza con un intento de Bárbara de entablar una conversación con Elba, buscando respuestas sobre la condición de su papá. “Buen día. ¿Qué te pasa?”, inicia Bárbara, en lo que parece un esfuerzo por abrir un canal de diálogo. Sin embargo, la respuesta evasiva de Marcovecchio marca el tono de la interacción: “Nada”.

La hija de Lanata no tarda en mencionar que había escuchado que su padre había estado “delirando”, a lo que Elba responde tajantemente: “Bueno, estaba delirando. Te pueden contar las chicas. Me tengo que ir”.

Bárbara, buscando un espacio para hablar, insiste: “¿Podemos hablar nosotras un segundo?”. No obstante, la respuesta de Elba fue clara: “No, no lo leí (el mensaje). Me voy. En otro momento hablamos”. Frustrada por la respuesta de la abogada, la joven le retruca: “No puede ser que no podamos hablar nunca, te mandé 20 mensajes”. Es entonces cuando Elba cierra la conversación con una tremenda frase: “No voy a hablar con tus mentiras”.

Este comentario, que dejó a muchos sorprendidos por la dureza del tono, refleja la profunda grieta que existe en la relación entre Marcovecchio y las hijas de Lanata. La grabación, realizada el 1 de septiembre, es solo una muestra de la creciente tensión que rodea a la familia en este difícil momento.

La versión de Elba Marcovecchio

Previo a la divulgación del audio, Elba Marcovecchio había dejado en claro que la relación con las hijas de su esposo está fracturada desde hace tiempo. “Nosotras no tenemos diálogo por cosas que han pasado. Que estas cosas salgan a la luz es lo peor para Jorge”, expresó en una nota con el Diario de Mariana. No obstante, aseguró que, aunque no exista un contacto directo con Bárbara y Lola, sí mantienen comunicación en lo que respecta a la salud de Lanata, dejando en claro que la prioridad es el bienestar del periodista.

