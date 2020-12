En medio de los escándalos, Dalma Maradona compartió un video inédito de Diego y Claudia

En medio de sus peleas 2.0 con Jorge Rial y Matías Morla, entre otros, Dalma Maradona se las ingenia para recordar a su padre, Diego Armando Maradona de la mejor forma. Posteando sus sentimientos y como en esta oportunidad que tomó un clip de la revista "El Gráfico" que retrató los mejores momentos de la carrera de "el Diego" y le acercaron. Ella emocionada lo compartió en sus historia de Instagram. Allí se puede ver a su papá junto a Claudia Villafañe y Gianinna Maradona junto a ella cantando y tomando mate.

"¡Ayer en la lupita me apareció un vídeo de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los 4! Ellos están de espaldas y Giani, mini, tomando mate (creo que era del 94', pero no estoy segura). ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan??? Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema. ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más", escribió ella en Instagram y enseguida sus fans encontraron material de la década de los 90' y se lo enviaron.

"¡Video encontrado! Gracias a todos los que me lo pasaron. Ya me lo guardé", contó la mayor de la familia, feliz. La escena parece desarrollarse en la casa de la familia y Maradona canta con una voz lo suficientemente afinada el emblemático tema "Sólo importas tu" de Franco De Vita y luego "El tiempo que duró nuestro amor" de Cristian Castro.

Mirá el video acá...

Video: El Gráfico.