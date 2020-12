Noe Antonelli rompió el silencio y habló del romance entre Federico Seeber y Carina Zampini

Los rumores de romance entre Federico Seeber y Carina Zampini siguen creciendo con fuerza. Aunque no llegó la confirmación oficial, los indicios en redes sociales son más que contundentes.

Pero mientras la supuesta pareja juega a las escondidas, la ex mujer del periodista de TN, Noe Antonelli, rompió el silencio sobre este presunto amorío. “Por supuesto que estoy al tanto, porque leo y veo, pero no tengo idea. No sé si es cierto o no, porque realmente no lo sé. Tampoco me interesa mucho meterme en eso”, dijo la panelista de "Flor de equipo" a revista Paparazzi.

La morocha estuvo en pareja durante diez años con el periodista con tiene a Juana de cinco años. Sobre los motivos de la ruptura, Noe fue contundente. “Fue en muy buenos términos, super bien. Nos llevamos bárbaro, tenemos una muy buena relación. Nos queremos un montón. La separación ya fue hace un año y me parece bien que sea lo que tenga que ser”, disparó.

Si el río suena...

Los rumores de romance entre Carina Zampini y Federico Seeber comenzaron hace ya varias semanas aunque ambas partes se encargaron de negar las versiones. Sin embargo, fue "Juariu" quien descubrió un detalle en sus redes sociales que aumenta las versiones.

"Hace dos horas sube esta luna", escribió la panelista de Bendita y mostró el post que hizo Seeber en sus redes que, vaya casualidad, es similar al que compartió la conductora casi al mismo tiempo.