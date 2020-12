La picante teoría de Yanina Latorre sobre la separación de Zaira Nara y Diego Forlán

En medio de los escándalos de Diego Maradona con Rocío Oliva, Yanina Latorre trajo a flote una vieja pero escandalosa separación: Zaira Nara y Diego Forlán. Mientras que las angelitas discutían sobre las compras que hacías Oliva en Dubai a costillas de Diego, la panelista lanzó una teoría sobre la ruptura de la modelo y el futbolista.

“Cuando estaba en Dubai, tenía un negocio muy bien aceitado con la mamá, que funcionaba muy bien. Tenía un buen negocio de ropa. Compraba, lo dejaba en una habitación y lo mandaba a Buenos Aires, y la mamá la vendía a esa ropa, entonces hacían como una diferencia. Una changuita”, empezó revelando Maite Peñoñori sobre Rocío Oliva.

“Y eso que compraba afuera era con la tarjeta de Maradona”, aportó Yanina Latorre. Y agregó: “Y la mamá se quedaba con la tarasca. Ahí te das cuenta, al tipo lo afanaban por todos lados. Lo mismo le pasó a Zaira Nara con (Diego) Forlán, y Forlán ¿sabés cómo la dejó? Con la ropita que compraba en Dubai de marca, no te creas. Por un zapatito, mil euros”.

Zaira Nara contó los verdaderos motivos de su separación con Diego Forlán

La separación de Zaira Nara y Diego Forlán se convirtió en una de las más mediáticas del ambiente y el famoso "Menos mal que no me casé", un verdadero estandarte para las mujeres.

Cuando parecía que iba a tener una boda de ensueño, la hermana de Wanda decidió dar el batacazo y renunciar a la relación que duró tres años. Ahora, con el agua que corrió bajo el puente, la conductora de Morfi, todos a la mesa reveló los verdaderos motivos de su separación.

“Nosotros teníamos una relación hermosa de tres años, pero no era un noviazgo normal de dos personas que se iban a casar. Sobre la convivencia, nos dimos cuenta de muchas cosas de pareja, íntimas, normales en el día a día, que no eran como esperábamos. La decisión de terminar estuvo en nosotros, y en una pareja ambos hacen algo para que se rompa”, dijo en el programa que conduce por Telefe. “Me bajé del civil un mes antes, porque la fiesta iba a ser en el verano. Los del catering casi que estaban haciendo los canapés. No podía esperar más, era ahí o me tenía que casar. Preferible que sea antes”, agregó.

Luego, contó cuándo fue que se lo comunicó a su familia. “Las primeras personas a las que se los dije fue a mi mamá, mi papá y a Wanda. Estábamos los tres. Los agarré en el medio de la comunión de uno de mis sobrinos, y les dije ‘¡suban!’. Ja. El nenito ya estaba bendecido. Les dije que creía que no me quería casar, yo era una nena, tenía 20 años", concluyó.