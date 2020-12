Apareció Gianinna Maradona y compartió un contundente mensaje

Gianinna Maradona apareció en redes sociales, a dos semanas de la muerte de Diego Maradona. En medio del enfrentamiento de su hermana Dalma con Matías Morla, abogado del ex deportista, la joven hizo un contundente post.

La ex de Kun Agüero compartió una foto de Dalma con Diego y expresó: "Quedate con esto. Los amo para siempre".

Esta es la primera vez que la morocha decide hacer público su postura mientras la polémica sigue encendida en el entorno del astro. Durante los últimos días, la hija mayor de Claudia Villafañe decidió hacer un fuerte descargo contra Morla, quien las acusa de no haberlo dejado participar del último adiós de Diego y quien impidió que las jóvenes conozcan detalles del patrimonio.

Dalma se habría enojado porque el abogado hizo virales algunos audios donde explica a Gianinna los procedimientos legales para acceder a dicha documentación sobre los bienes de su papá. “Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decidir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”, le había dicho Morla a la mamá de Benjamín hace unos días.

Tras la difusión de esta charla, Dalma salió al cruce e hizo su descargo. “Más cagón no se consigue. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social... A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”, disparó.