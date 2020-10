En medio de polémicas con Patricio Giménez, Jorge Rial homenajeó a Romina Pereiro por su cumpleaños

Jorge Rial y Romina Pereiro una vez más están envueltos en una polémica con Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, y More Rial. Pero en medio de estos conflictos, el conductor plantó un poco de paz y, en su cuenta de Instagram, homenajeó a la nutricionista en el día de su cumpleaños.

"Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores raíces tiene. Por eso me acurruco en vos desde hace más de tres años. Gracias por cobijarme cuando tenía miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor. Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada.", comenzó diciendo Jorge.

Y continuó: "Cuando siento que detrás de cada puerta está el mismo paisaje de siempre. Cuando tengo más preguntas qué respuestas. Cuando siento que ya está y no, no está nada. Porque no está nada. Todo está por venir. En lo que viene es donde hay que gastar toda la escritura y exprimir a Cervantes hasta la última gota. Y si se acaba el castellano buscar otras lenguas hasta encontrar las palabras justas para definirte. Una y mil veces. En silencio o a los gritos. Con una caricia o una mirada. En las buenas y en las malas. En todas."

Finalmente, el intruso aseguró: "En realidad esto es por tu cumpleaños, pero todos los caminos me conducen a agradecerte. Por estar ahí cuando no era el lugar más cómodo. Por darme amor casi como un remedio que me iba a curar de todas las enfermedades del corazón. Por insistir. Por no bajar los brazos. Por ser mejor persona que yo y que me enseñes a cambiar sin querer enseñar. Así. Porque te sale. Y lo compartis. Porque eso es el amor. Compartir. Saber que estás sin tener que estirar la mano para comprobarlo. Porque estás. Porque estoy. Ahora que vengan los vientos y las tempestades. Pero también los amaneceres. Feliz cumple mi amor. Mira a tu alrededor. Lo construiste con todo tu esfuerzo. Ese es el mejor regalo. Disfruta de la vida. De tus hijas. Yo te miro abrazado a esas raíces que me mantienen de pie. Yo me abrazo a vos. Cómo cada día del resto de mi vida".

Jorge en pocas horas logró recaudar miles de likes y comentarios, en la publicación en la que se los ve enamorados en su último viaje a Londres.

